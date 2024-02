Sandra Pettovello, desnutrición, Opus Dei y prohibido el sexo

Mauricio Macri cuando ardió Troya con Albino:

"He visto que técnicamente lo han rebatido, pero desde su fundación trabaja con el Estado nacional creando centros de inclusión infantil. Los centros de primera infancia son prioridad para mí porque creo que otras cosas que pasan de injusticia social comienzan desde el mismo nacimiento de los niños. No tienen chequeos médicos, no tienen contención pedagógica y llegan al colegio sin contención. Es una persona reconocida no solo nacional sino internacionalmente y trabaja realmente muy bien. Albino es un batallador de hace muchos años. Tenemos que apostar a eso y dejar de lado opiniones de otros campos que son opiniones de él".

En 2008 recibió un Premio Konex en la categoría Desarrollo Social. En 2010 recibió la Mención de Honor 'Senador Domingo Faustino Sarmiento' otorgada por el Senado de la Nación Argentina por su labor contra la desnutrición infantil.

En la Provincia de Salta, CONIN trabajó con el Ministerio de Primera Infancia, a cargo de Carlos Abeleira, en la construcción de centros comunitarios. La denuncia fue la ausencia de transparencia contable.

macri-carrio-albino.jpg Abel Albino, Elisa Carrió y Mauricio Macri en la foto.

Alianza estratégica

De acuerdo a la web Opinorte, aquella “alianza estratégica” entre Albino/CONIN y Urtubey se realizó en conjunto con el Obispado de Orán, por entonces a cargo del hoy ex obispo condenado por abuso sexual Gustavo Zanchetta.

Albino es recordado por sus dichos cuando puso en duda la eficacia del uso del preservativo como método anticonceptivo, afirmando que “el virus del SIDA atraviesa la porcelana”. O sea que el método no previene la transmisión de enfermedades de transmisión sexual.

Aquellas declaraciones provocaron el repudio de la comunidad científica, que desmintió sus argumentos. Especialistas en infectología e inmunología difundieron un duro comunicado contra el titular de CONIN, quien había dicho que el preservativo falla en el 30% de los casos.

El tema en esta ocasión es que la ministro Sandra Pettovello y su jefe, Javier Milei, tienen una política de restricción del rol de los gobiernos provinciales y municipales para la asistencia social. Sin embargo, tienen preferencias muy llamativas.

------------------------------

Más noticias en Urgente24:

Memento Mori: Carta Abierta de Lali Espósito a Javier Milei

Quieren dar de baja por cadena nacional 10 fondos fiduciarios

Ritondo le pone un freno a Milei y dice no a la fusión PRO-LLA

Pullaro le presentó a Javier Milei una propuesta para el transporte: Saldría 0 peso