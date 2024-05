Gabinete: Efectos de la incógnita Posse, más rumores y la danza de nombres

Karina

Luego está la relación con Karina Milei. La hermana del Presidente y mujer fuerte del Gobierno le recriminaría a Posse una gestión aletargada y poco oficio para apurar la 'Ley Ómnibus', que sigue en comisiones en el Senado cuando llegó finalmente el 25 de Mayo, que no tendrá Pacto. Hay versiones contrapuestas sobre si Posse asistirá al acto alternativo que planea el Presidente este sábado. No estuvo en el Luna Park en la noche de la presentación de su libro.

En cuanto al vínculo con la hermana presidencial, surgen más rumores. El último apunta que el jefe de Gabinete se metió en algunos asuntos de la Aduana en los que opera Eduardo 'Lule' Menem, el principal karinista del Gobierno. El subsecretario de Gestión Institucional quedó a cargo del manejo y remate de los rezagos, o sea, de toda la mercadería incautada o que no puede ingresar al país. La consideran una caja millonaria. Con los cambios en la Aduana, donde acaba de asumir Eduardo Mallea, se habría afectado el control de ese sector.

Todos estos elementos vendrían a responder la pregunta que se hacen algunos y es por qué Posse no pudo negociar la paz con Karina Milei. También se habla de un enfrentamiento del jefe de Gabinete con Santiago Caputo, el estratega y miembro de la mesa ratona del poder de Olivos y la Casa Rosada. Tal como informó Urgente24, Caputo impulsa un "relanzamiento" del Gabinete. Las expresiones del Presidente sobre la continuidad de algunos funcionarios y el ingreso de otros dieron por confirmado esa iniciativa.

Reemplazos

Milei puso como punto de partida para cualquier cambio la sanción de la 'Ley Ómnibus', que se debate en conjunto con el paquete fiscal. No hay fecha para eso. Los proyectos no tienen aún dictamen de comisión en el Senado y cuando lo obtenga tendrán tantos cambios que si los aprueban en el recinto deberán volver a la Cámara de Diputados.

Hay publicaciones que arriesgaron que el jefe de Gabinete dejará su puesto en las próximas semanas. ¿Su destino? Aparecen menciones a una presunta designación al frente de una embajada.

Mientras tanto, mediáticamente se barajan nombres. Desde Patricia Bullrich, pasando por Guillermo Francos hasta 'Lule' Menem, hay para todos los gustos.

La ministra de Seguridad asegura cuando le consultan que a ella no le han anticipado nada. Pero no por eso no estaría imaginando un desembarco en un despacho al que hace mucho le tiene ganas y desde allí tomar algunas decisiones fuertes como, por ejemplo, obtener para su sector el ministerio del Interior que hoy ostenta Francos. ¿Quién lo ocuparía? En esa mesa de arena se escribe el nombre de Diego Santilli, quien ha mostrado vocación oficialista sin vacilar.

Santilli, sin embargo, fue uno de los integrantes del PRO bonaerense que, a instancias de Mauricio Macri, quien asumió la presidencia del partido a nivel nación, le vació la conducción a la actual titular del partido en la provincia, Daniela Reich, también esposa de Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero y con cercanía con los libertarios.

De hecho Valenzuela participó de una reciente reunión con la ministra de Seguridad y Sebastian Pareja, el armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

En el entorno de Bullrich leyeron la avanzada contra Reich como un "golpe" en su contra.

