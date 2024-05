Crisis de gabinete, Javier Milei licúa a Nicolás Posse y sube a Federico Sturzenegger

Nicolás Posse, ex ejecutivo de Corporación América, donde también trabajó Milei, es motivo de especulaciones que alienta la propia Casa Rosada y que el Presidente no morigeró. Desinteresado en la gestión, Javier Milei precisa resolver ese déficit en 5 meses en el gobierno. Peor aún: Milei está buscando un culpable porque la economía tambalea sin una salida en V, porque el Congreso no aprueba sus proyectos de leyes y porque el vínculo con los gobernadores se deteriora.