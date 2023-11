"Incluso algunos dirigentes de JxC que no apoyan abiertamente a Milei también van a fiscalizar para que no tergiversen el voto de la gente en sus provincias. Hay una coordinación muy grande con los equipos de LLA", prometió Pinedo.

Pero aclaró: "Estamos hablando de fiscalización, no de posiciones encontradas. Pero no hay trabajo conjunto de equipos de gobierno. Fui el encargado de las relaciones exteriores de Patricia Bullrich y no tenemos punto de contacto con la gente de Milei".

Con el claro propósito de aliviar tensiones en LLA, Pinedo agregó: "La campaña es de Milei y ellos la dirigen, no consultan con otros. Nosotros apoyamos sin condiciones al candidato alternativo al kirchnerismo, manejado por Sergio Massa. Nosotros no participamos en el diseño y la ejecución de la campaña".

"Milei es competitivo, mientras que Massa generó una destrucción económica que afectará a los que menos tiene y les quita el pan de la mesa", completó.

