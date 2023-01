Encuestas

Si las elecciones 2023 fuesen hoy, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos estarían en un empate técnico de acuerdo con un sondeo de opinión pública realizado por la Universidad de San Andrés en el mes de diciembre de 2022, en el que afirman que "ninguna fuerza política supera el 22% de intención de voto".

Juntos por el Cambio obtuvo una intención de voto de 22%, mientras que el oficialismo nacional cosechó 21 puntos. Los libertarios serían la tercera fuerza con 10%, superando al Frente de Izquierda (3%) y el peronismo que no forma parte del Frente de Todos (2%).

Por otra parte, la encuesta consultó sobre el viaje a Lago Escondido de jueces, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y empresarios. Del 66% de los encuestados que reconocieron estar al tanto de la noticia, un 51% sostuvo que el caso “es un indicador claro de que existe una asociación entre jueces, empresarios y medios y que debe investigarse”, un 31% dijo no tener opinión formada al respecto, pero que se “debería investigarse para despejar dudas”, y un 13% señaló que es “viaje privado como cualquier otro y no debería investigarse ya que no es nada grave”.

El caso Lago Escondido fue una de las razones del Gobierno para impulsar el juicio político a la Corte.

Sondeos sin CFK

La última encuesta del año que realizó Opinaia midió la intención de voto del Frente de Todos en las elecciones de 2023 si Cristina Kirchner finalmente no se presenta como candidata.

En ese contexto, Juntos por el Cambio se ubicó en primer lugar con un 32% de intención de voto. Al interior de la coalición opositora la candidata que más sumó fue Patricia Bullrich, con un 9%. Luego aparece el ex presidente Mauricio Macri, con un 8%. Por último, aparece el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta (6%).

Sin Cristina Kirchner, el Frente de Todos sumó un punto respecto al mes de noviembre, llegando al 25% de intención. Los candidatos más competitivos según Opinaia- son Alberto Fernández (7%), Axel Kicillof (7%) y Sergio Massa (6%).

Durante todo el 2022, la preocupación por la inflación fue la más acentuada en los casos consultados por la consultora.

Según la última medición, obtuvo el 69% de las menciones. Detrás se ubicaron la inseguridad (53%) y la corrupción (52%).

En cuanto a la imagen del oficialismo, se registró un alto nivel de negatividad. En enero, ese número llegaba al 49%, pero al cerrar el año 2022 tocó el 63%. Se trató de un retroceso de un punto respecto a noviembre.

Inflación y Massa

Ante la pregunta "Si mañana fueran las elecciones generales para elegir presidente ¿a quién votaría entre los siguientes candidatos?", la última encuesta de Aragón & Asociados mostró a Rodríguez Larreta primero, a Massa segundo y al libertario Javier Milei tercero, con 18,3%.

moreau-martinez.jpg Los oficialistas Cecilia Moreau, presidente de la Cámara de Diputados, y Germán Martínez, jefe de la bancada del FdT, quienes llevarán en sus hombros el juicio político a la Corte.

Al cambiar las opciones y poner a Patricia Bullrich en lugar de Larreta, la presidenta del PRO también sale primera con 34,3% y, nuevamente, Massa quedó segundo con 23,5%.

Los números de Aragón & Asociados coinciden con los trabajos recientes de la consultora Zuban Córdoba.

En el sondeo de Raúl Aragón, Massa mostró una intención de voto, entre seguro y posible, de 37,6% y un 45,4% que nunca lo votaría, mientras que Alberto Fernández obtuvo un 32,1% contra un 58,8% y Cristina Kirchner un 30,1% contra un 60,9%.

Las bancas en juego

En las elecciones de octubre próximo se renuevan 130 de las 257 bancas que conforman la Cámara de Diputados, mientras que 8 provincias (Buenos Aires, Jujuy, Formosa, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz) elegirán 24 senadores nacionales y la Cámara alta renovará un tercio de su composición.

El Frente de Todos pone en juego 68 de las 118 bancas que tiene en la Cámara de Diputados, y 11 de las 35 que cuenta en el Senado.

Así las cosas, en la Cámara alta el oficialismo tiene grandes chances de perder la leve mayoría que tiene hoy frente a la oposición y el quorm que consigue gracias a unos pocos aliados.

Pero hay más malas noticias para el FdT: se vence el mandato de dos de esos aliados.

O sea, sobre 35 senadores que tiene el interbloque del FdT suma a tres aliados, de los cuales renuevan 2.

Por su parte, Juntos por el Cambio debe renovar 55 de sus 116 diputados y en el Senado coincide en cantidad de bancas con el oficialismo en 11 de las 33 con las que cuenta hoy.

En cuanto al Frente de Todos, tiene altas chances de perder también el quorum que consigue en la Cámara baja -no siempre- con sus aliados, que también aquí renuevan la mitad de sus bancas.

Antecedentes

En 2021, Juntos por el Cambio consiguió el 42,38% de los votos a nivel nacional y el Frente de Todos el 32,93%. Así las cosas, la oposición ganó 1 banca que se sumó a las 115 que tenía y el oficialismo perdió 2, cayendo a 118, dejando a la Cámara baja en una paridad que complicó mucho los acuerdos y la actividad legislativa.

Pero 2021 fue un año de elecciones legislativas, donde el comportamiento electoral difiere mucho del que se aprecia en las presidenciales, donde las figuras que encabezan la boleta arrastran al resto de los candidatos a los demás cargos, lo que suma una mayor incógnita a lo que pueda ocurrir dependiendo de quien esté en las listas como postulante a Presidente.

