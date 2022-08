Córdoba: la otra grave interna de JxC (UCR y PJ vs PRO)

Algo parecido sucede con el Intendente de la ciudad de Córdoba Martín Llaryora con un 61% de imagen positiva de la gestión y 22% negativa y con un 63% de imagen positiva y 32% de negativa. El intendente que proviene del partido justicialista es es el candidato de Schiaretti y algunos advierten en él la continuidad del gobierno provincial actual.

El senador cordobés Luis Juez de JxC quien busca ganar las próximas elecciones a gobernador tiene una imagen positiva del 51% y 44% de negativa, números que no favorecen su posible candidatura. Además en la lista de los posibles candidatos a próximo gobernador favoritos de los cordobeses, Juez aparece en el segundo puesto con un 25%, mientras que Martín Llaryora encabeza con 41%. En tercer lugar suena el nombre del radical Rodrigo de Loredo con solo 11%. De ahí se comprende la desesperación de los radicales por subirse al éxito de Schiaretti.

En todos los posibles escenarios, la tendencia beneficia a Martín Llaryora que siempre se mantiene en el primer lugar, mientras que Luis Juez en el segundo. Según los encuestados ven con buenos ojos al intendente de la ciudad de Córdoba por "la gestión que viene haciendo en la ciudad". A Luis Juez lo perciben un probable rival porque es “la mejor opción para terminar con 24 años de lo mismo” y por su “carácter”. Estos resultados explican también la bronca de Juez con la UCR y su temor por la buena reputación de su rival Martín Llaryora.

Captura de pantalla (186).png El intendente de la Ciudad de Córdoba Martín Llaryora encabeza la lista de intención de voto en de cara a las elecciones provinciales del 2023.

Consultado sobre la posibilidad de sumar a Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio para las próximas elecciones, Facundo Manes respondió en una entrevista con Luis Novaresio: “Hay que hablar con todos. Schiaretti, con quien tengo una relación directa, es un gobernador que maneja muy bien Córdoba, una persona con experiencia. Si no lo hacemos, perdemos, no se puede transformar. Hay que incorporar a la mayor cantidad de gente que esté de acuerdo con este plan de país”. Además Manes pretender hacerse más conocido en la provincia y en el país. Si se considera la encuesta de Corintio, el 45% no lo conoce, mientras que solo el 21% de los encuestados lo consideran positivamente.

El viernes pasado, el senador Martín Lousteau se reunió con Juan Schiaretti, otra señal política sobre el acercamiento del Partido Justicialista (PJ) provincial y el radicalismo, mientras crecen las especulaciones sobre un posible armado nacional de cara a las elecciones presidenciales del 2023.

image.png El senador radical Martín Lousteau se reunió con Juan Schiaretti en Córdoba, otra señal política sobre el acercamiento del Partido Justicialista (PJ) provincial y el radicalismo.

La consultora Corinto, también reveló la imagen de otros líderes políticos a nivel nacional. El expresidente Mauricio Macri está lejos, lejos de alcanzar a Schiaretti con una imagen positiva de sólo 43% y negativa de 55%. El jefe de gobierno Larreta lo acompaña con una imagen negativa del 37%. El libertario Javier Milei tampoco es bien visto en Córdoba ya que tiene una imagen negativa del 43%.

Pero la severa crisis económica y política que sufre el país y la incapacidad del gobierno para manejarla, evidenciada en los constantes cambios y renuncias del gabinete que genera una escenario de incertidumbre, desesperanza y preocupación en la sociedad argentina, no pasa desapercibida para los cordobeses.

La coalición gobernante percibe pésimos resultados. El presidente Alberto Fernández no tiene una buena percepción pública en Córdoba. Su imagen negativa es del 84%, con 52% muy mala. Asimismo, la gestión del presidente Alberto Fernández tiene una preocupante imagen negativa (87%). El 55% la considera muy mala y el 32% mala. Solo al 9% parece buena.

En cuanto a la vicepresidenta CFK, tiene 82% de imagen negativa y la mayor parte de ese porcentaje lo conforma “muy mala” con el 61%. Su pésima percepción puede explicarse por los duros alegatos del fiscal Diego Luciani que volvió a recordarles a la sociedad la investigación de una presunta asociación ilícita institucional encabezada en su momento por Néstor Kirchner y luego por CFK en la adjudicación de obras públicas al empresario Lázaro Báez, en Santa Cruz.

El flamante superministro de Economía Massa no la tiene fácil. Primero porque comparte un gobierno con imágenes negativas de sus colegas. Y principalmente, deberá contener a una sociedad que cree que el gobierno no está realizando lo necesario para resolver la crisis económica, máxima responsabilidad que ahora recae en él. El panorama se le complica si considera su imagen negativa del 69% y solo 19% positiva.

Tal como contó Urgente24 reiteradas veces, la fractura de JxC es inminente. En lo que va del año se registraron varios hechos, símbolos de una profunda discordia en el espacio. A los varios cruces entre dirigentes del PRO y UCR (entre Gerardo Morales y Mauricio Macri), se le sumaron los duros agravios de Elisa Carrió contra sus socios políticos y ahora la divergencia entre el PRO y parte de la UCR por la incorporación de Juan Schiaretti.

