Córdoba: Cruzó doble línea amarilla y lo faenó la ANSV

Ese camino en particular es recomendado para paseo y es política de la Policía Caminera de Córdoba disminuir al máximo la circulación de camiones y otros vehículos de gran porte. Aún así, es uno de los trazados más complejos de la provincia.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpmcarignano%2Fstatus%2F1681397157041938432%3Fs%3D43&t=wLb3mR3vH2fyG3QxZw9K2g&partner=&hide_thread=false #Córdoba | Podemos decir que se trata de un conductor imprudente, desaprensivo o desconsiderado. O podemos ser menos correctos y decir que es un hijo de puta al que no le importa nada. Por eso, se queda sin licencia. pic.twitter.com/m0IyZidFMn — Pablo Martinez Carignano (@pmcarignano) July 18, 2023

“Desde el comienzo de la gestión hemos suspendido cientos de licencias. Esa medida, y muchas otras, han hecho que la siniestralidad fatal bajara un 25% desde 2018. No vamos a parar. Hasta el último día machacaremos que manejar no es un derecho sino una responsabilidad”, añadió Carigniano. Un dato no menor es que el conductor de la camioneta es oriundo de Córdoba Capital, algo que supone un mínimo conocimiento de los riesgos de conducir por la zona.

Cabe recordar que la doble línea amarilla continua indica, en Argentina, la imposibilidad de realizar sobrepasos en ambas direcciones. A pesar de que no se avizore ningún vehículo circulando en dirección opuesta, la geografía de la ruta puede generar sorpresas, por lo que el respeto de esa señal es incorruptible.

