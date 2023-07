Cañones a Córdoba Capital: Final abierto y con mucho barro

CÓRDOBA. Daniel Passerini (PJ) y Rodrigo De Loredo (JxC) entraron en la recta final de la campaña en Córdoba Capital. Los dos candidatos a intendente encararon la última semana con diferentes actividades y todo parece indicar que no será una semana de descanso sino intensa para ambos ya que el horizonte no avizora a un ganador con claridad, o al menos no lo aseguran desde ninguno de los bunkers.