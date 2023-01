Con Alberto de vacaciones, Sergio Massa refuerza su agenda

El Gobierno decidió dilatar la convocatoria a sesiones extraordinarias, mientras que los principales alfiles del massismo y el kirchnerismo empezaron a marcar distancia política. No creen que puedan tener quórum, no sólo para el juicio a la Corte, sino para otras iniciativas, que caerían en saco roto antes de empezar a negociarlas en un clima político enrarecido El Gobierno decidió dilatar la convocatoria a sesiones extraordinarias, mientras que los principales alfiles del massismo y el kirchnerismo empezaron a marcar distancia política. No creen que puedan tener quórum, no sólo para el juicio a la Corte, sino para otras iniciativas, que caerían en saco roto antes de empezar a negociarlas en un clima político enrarecido

image.png

Luego de un jueves 5 de enero muy confuso en el Frente Renovador, el ministro Massa continuó reforzando su propia agenda.

En la tarde del viernes 6 de enero, a Massa se lo verá por Villa María, Córdoba, para hacer anuncios concernientes al sector lechero. La compañía la brindará el ex secretario de Obras Públicas y actual intendente de la ciudad, Martín Gill. El exintendente de Tigre mostrará, así, que tiene mayor poder de territorialidad que Fernández y CFK.

También se supo que la Aduana intimó a empresas multinacionales importadoras a pagar cerca de US$140 millones por presuntas inconsistencias en sus declaraciones al fisco.

El organismo que dirige Guillermo Michel detectó “errores y omisiones en las declaraciones de importaciones de mercancías sujetas al pago de regalías por el uso de marcas registradas”, se informó a Infobae.

"La legislación vigente establece que los cánones y derechos de licencia no incluidos en el valor de la factura de las mercaderías, en efecto, forman parte de la base imponible de las importaciones”, dijeron desde el entorno de Michel

"Un trabajo de inteligencia del organismo descubrió prácticas que tendieron a ahuecar la base imponible de 35.000 importaciones en más de US$ 140 millones, por lo cual ha intimado a las empresas involucradas a reparar sus acciones”, cerró el comunicado.

Así las cosas, Massa vuelve a marcar al interior del Frente de Todos que su obsesión es la gestión, bajar la inflación y engrosar las reservas del BCRA; algo muy distinto a la desesperación de CFK por los fueros.

