Alberto Fernández como la Legislatura porteña: No fue nadie

image.png El presidente Alberto Fernández intenta encabezar hasta los fracasos.

Tensión entre la CGT y la Casa Rosada

Los sindicalistas se oponen a la idea de que el Gobierno Nacional otorgue bonos a los trabajadores formales.

En el kirchnerismo piden 2 pagos extras de $35.000 cada uno, mientras otros referentes del Frente de Todos hablan de dos bonos de $15.000 -a cobrar en septiembre y octubre-.

Más allá de que los empresarios adviertan el traslado a precios junto con las tarifas y el debate sobre si esos bonos formarán parte de lo acordado en paritarias o sin serán contributivos o no, en el seno de la coalición gobernante estalló un debate político: los sindicalistas temen seguir perdiendo capacidad de representación a manos del ala política del FDT con este plus porque, entonces, los aumentos ya no serán resultado del reclamo para los "queridos compañeros" sino una política de Justicia Social de parte del propio gobierno.

Es un debate que viene desde hace muchos años, incluso del '43 en adelante y es la génesis del peronismo. En los últimos 20 años, el kirchnerismo se adjudicó la representación del movimiento peronista mientras la CGT intentó resistir la idea con paros generales contra Cristina Kirchner y luego contra Mauricio Macri.

El punto ahora es que la CGT se encuentra en una grave crisis porque los pocos trabajadores que dice representar son pobres aún siendo formales.

Mediante la política de bonos, la vicepresidente intenta retomar la iniciativa que en su momento logró con las paritarias libres, ahora dejándolas de lado y buscando capitalizar políticamente los aumentos que perciba la clase media y clase baja, ya sea por bonos a jubilados, a beneficiarios de planes sociales o a trabajadores formales.

Salvando las distancias, la otra foto política del día estuvo condensada en la Legislatura porteña, donde Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y la Izquierda se unieron para defender el negocio del acarreo.

Allí había que tratar en sesión especial convocada por La Libertad Avanza la polémica concesión de las grúas, que pagan un canon de tan solo $55.000 por mes -tan solo el 1% de lo que recauda por multar a los vecinos y turistas de CABA-.

En el caso de la Legislatura porteña fueron solo los legisladores de LLA.

