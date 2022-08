Encuesta: C5N bajó a CFK/Macri y Massa empató con Alberto

image.png Según la encuesta de Timerman, Mauricio Macri y Patricia Bullrich lideran la intención de voto en Juntos por el Cambio.

Ahora bien, respecto a los candidatos del oficialismo, quien obtuvo la mayor intención de voto fue la Vicepresidenta. Esto responde a un factor ya clásico de Cristina Kirchner como productor electoral: siempre que se mantiene alejada de los micrófonos, sube en las encuestas. Cuando declara, su imagen decrece. Sin embargo, y a pesar de los números de su propia encuesta, Timerman se atrevió a especular:

Si vos me preguntás hoy, Cristina tiene 20 puntos pero no va a ser candidata a Presidenta Si vos me preguntás hoy, Cristina tiene 20 puntos pero no va a ser candidata a Presidenta

Ante esto, el conductor de C5N brindó su opinión e indicó que la candidatura de Cristina Kirchner dependerá de si su adversario, Mauricio Macri, efectivamente se presenta. Timerman le retrucó: "Hoy no sé si Macri gana la interna dentro del Pro. Vos fijate, antes de las últimas elecciones intermedias Horacio Rodríguez Larreta era el próximo Presidente. Cuando Horacio Rodríguez Larreta era el gestor, el que gestionaba la CABA era el próximo Presidente".

image.png Sergio Massa igualó la intención de voto de Alberto Fernández.

"Se cae Alberto Fernández y queda al mismo nivel que Sergio Massa. Aparece Sergio Massa, vamos a seguirlo esto", dijo Timerman, exponiendo el otro dato fuerte de su encuesta. Y es que la imagen del Ministro de Economía se está fortaleciendo y amenaza los deseos de reelección de Alberto Fernández.

Más allá de esto, lo que este relevamiento se encargó de revelar es que, a diferencia de lo que creen desde la oposición, el Frente de Todos aún no está acabado. Y esto representa una gran preocupación para Juntos por el Cambio, que además se encuentra atravesando una profunda crisis interna.

