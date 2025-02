¿Quién arriesgaría US$ 1.000M por Telefónica en Argentina? Blablablá

Due Dilligence

Nadie duda de la información de I. del Castillo y P. Bravo, quienes el miércoles 12/02 titularon en el diario Expansión, "Telefónica acelera la venta de Argentina tras el interés de Slim y 4 grupos más".

Expansión fue del Grupo Recoletos (luego absorbido por RCS MediaGroup). Cuando existía Grupo Recoletos cometió el error de comprarle a Eduardo Eurnekian el diario El Cronista Comercial, que más tarde tuvo que malvender a Francisco de Narváez, que luego malvendió peor a José Luis Manzano y socios. El color salmón del papel de El Cronista Comercial lo impuso Recoletos, que en ese momento tenía como accionista a Pearson plc, que controlaba Financial Times. Todo eso cambió.

Grupo Recoletos nunca recuperó su inversión argentina. ¿Conocerán la historia del riesgo argentino los colegas Del Castillo y Bravo?

Ellos afirman que hay contratos de confidencialidad firmados (JP Morgan Chase sería el banco a cargo de la búsqueda de interesados), y mencionan a América Movil / Grupo Slim / Claro.

Imposible. ¿Telefónica cediendo un negocio a Slim / Claro, a quien le ha cerrado la puerta en Europa con todos sus bríos? Slim / Claro no sería la opción Nº1 de Telefónica.

Los 2 periodistas de Expansión afirmaron que "Telefónica está acelerando el proceso de venta de la filial en Argentina con la idea de poder cerrarla "lo antes posible", previsiblemente antes de verano".

La web El Confidencial, también de Madrid, es quien mejor encaró la noticia: Telefónica tiene pasivos que reducir, porque por ese motivo no puede aumentar la distribución de utilidades a accionistas. Liquidar activos ayudaría a bajar deuda. Pero, entonces, si no se tratara de un quebranto operativo, tampoco puede vender a cualquier precio.

Forbes Argentina arriesgó una fecha: 27/02, cuando se conocería el comprador.

La Gran Contradicción

Pero el periodista José Crettaz destrozó todas las hipótesis. Él deslizó un dato muy interesante: "Telefónica, que quiere vender sus filiales de Argentina, Perú y Colombia, enterrará otros US$ 500 millones en la Venezuela de Maduro (filial presidida por José Luis Rodríugez-Zarco, ex directivo en Buenos Aires)."

¿De quien depende telefónica?

Es harto contradictorio vender en Argentina, Perú y Colombia pero invertir en Venezuela.

Sin embargo, coincide con el rumor de que ahora Telefónica responde a Pedro Sánchez, el jefe de Gobierno español, quien recuperaría una visión geopolítica para la compañía, tal como lo fue en días de Felipe González.

No obstante, desde X, Martín Becerra vuelve a la versión de Expansión: América Móvil, Illiad, Liberty Global y Grupo Werthein compitiendo por quedársela contra 1.000 millones de euros.

El monto no es verosimil para la Argentina 2025. Liberty Global tuvo una mala experiencia en la Argentina cuando fue dueño de Cablevisión, Torneos y Competencias, etc. (todo lo que fue alguna vez de Telefónica, y los Werthein participaban del holding llamado CEI. Con astucia salieron a tiempo, vendiendo su participación a Hicks, Muse, Tate & Furst).

Por lo tanto, Adrián Werthein es un empresario 'peso pesado' y se supone que Darío, aunque mucho más joven, es igual: si tienen 1.000 millones de euros disponibles ¿los aplica en la Argentina o en Brasil?

Chinos Go Home

Entonces, Telefónica está en venta, hay interesados aunque aún sin ofertar lo que pretende Telefónica. ¿Quién podría resultar un propietario seguro? Una empresa de China, cualquier telco china porque hay una decisión estratégica de Beijing de proyectarse en Latinoamérica. Sin embargo, Javier Milei nunca autorizaría el ingreso de una telco china cuando él sueña con ofertar a Donald Trump un Tratado de Libre Comercio argentino / estadounidense.

¿Y el Golfo Pérsico? Bueno, capitales saudíes ingresaron a Telefónica pero en forma limitada. El presidente colombiano Gustavo Petro sigue intentando seducir a los fondos gubernamentales de Qatar y de Emiratos, hasta ahora sin suerte. A veces los periodistas creen que las botellas se hacen soplando. Nunca vieron US$ 1 millón pero especulan sobre US$ 1.000 millones. Take it easy.

Es cierto que hubo cambio de conducción en Telefónica España. La prioridad es recuperar el Ebitda para que la cotización abandone el hoyo. La cotización tan miserable de la acción de Telefónica ha producido un punto de inflexión, dicen.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en el organigrama del Ministerio de Hacienda español y que tiene 10% del capital de Telefónica, decidió que Marc Murtra era el sustituto adecuado y despidió a José María Álvarez-Pallete, quien estaba en el cargo desde 2016 y no le sumó un cobre a la cotización de Telefónica.

En concreto, Pedro Sánchez designó a Marc Murtra, del Partido Socialista Catalán, filial del Partido Socialista Obrero Español. Aunque Murtra haya nacido en Blackburn (Inglaterra), él es catalán. Y eso le garantiza el respaldo del 9% de CriteriaCaixa -de la que es consejero-.

Es cierto que Murtra no es 'del palo' porque es un ingeniero nuclear pero estuvo en la banca de inversión y tiene un Máster en Administración. Lo importante es que sus resultados en Indra fueron notables, y él creó valor en esa compañía donde el Estado español tiene la 'acción de oro', igual que en Telefónica.

¿Cuál es el plan de Murtra, cuando recién se está acomodando en Telefónica? Nadie lo sabe aún. Es lo que deberían averiguar quienes están tan interesados en anunciar la venta de la compañía en Argentina.

