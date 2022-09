Qué temas revisaron Cecilia Moreau y Alexis Guerrera

Además de las explicaciones clínicas del profesional de la salud, Viviam Perrone integrante a la Asociación Madres del Dolor, remarcó que "hoy en Argentina se pierden entre 14 y 20 personas por día en hechos viales”.

Perrone consideró que “no solamente es alcohol cero sino la necesidad de educación vial y controles. No sirve de nada esta ley si no hay controles después. Se tiene que hacer carne en cada uno no conducir cuando se toma”.

“La primera causa de muerte en jóvenes en la Argentina no es la droga, no es el hambre ni la delincuencia, que son todos temas importantes, sino el motivo por el que pierden sus vidas es por hechos viales y son los más fáciles de evitar”. Aseveró la dirigente.

Imagen 3.jpeg Cecilia Moreau y Alexis Guerrera junto a los secretarios Diego Giuliano (Transporte), Marcos Farina (Articulación Interjurisdiccional) y Gastón Jaques (Planificación de Transporte); y los diputados Jorge Rizotti (presidente de la Comisión de Transporte), Jimena López (vicepresidenta de la Comisión de Transporte) y Eugenia Alianiello.

No fue el único tema

En la reunión el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, hablaron del fondo compensador del transporte público del interior del país y como lograr un nuevo sistema de reparto de los subsidios.

La vicepresidenta primera de la Comisión de Transporte de Diputados, Jimena López (Frente de Todos) señaló que discutieron "la posibilidad de generar alguna cuestión federal en relación al transporte, un fondo federal pensando en mejorar el sistema y la posibilidad de tener un boleto único; más allá de las particularidades de la zona, de contar en todo el país con el control de la tarjeta SUBE”

El pasado 22 de junio, la Comisión de Transporte definió un proyecto de consenso que declaraba la emergencia en el transporte público del interior del país y aumentaba los subsidios a $59.500 millones, en medio de la crisis que afectaba a varias provincias.

Sin embargo, acota el medio mendocino Los Andes, ese dictamen se frenó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el paso previo para la votación en el recinto, y la discusión ahora se retomará en el marco del proyecto de Presupuesto que el Poder Ejecutivo debe enviar el 15 de septiembre.

https://twitter.com/U24noticias/status/1567992479688916993 Cecilia Moreau y Alexis Guerrera analizaron alcohol cero al volante y tarifas de boleros en el interior pic.twitter.com/x6op1Lz9xA — Urgente24.com (@U24noticias) September 8, 2022

