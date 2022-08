Desafíos de Cecilia Moreau: oposición dura y Grabois furioso

Captura de pantalla (175).png Waldo Wolf explica el motivo de la abstención de JxC para que asuma Cecilia Moreau.

De este modo, JxC no sólo expresó su descontento con la apresurada decisión del FdT sino también, en un intento de limitar su accionar, dejó un clara advertencia: Moreau solo tiene 4 meses para negociar con la oposición. JXC, sueña con una Moreau conciliadora y negociadora. Pero, ¿será posible?

"Soy consciente que tengo una responsabilidad adicional por ser mujer. Me genera un orgullo extra ser la primera mujer de la Cámara. No se confundan, no voy a gobernar con mis hormonas sino con mi cabeza y mi corazón militante y con mis convicciones políticas", deslizó la flamante presidenta de diputados en su discurso inaugural.

Pero, ella es la misma persona que se hizo famosa por afirmar que la prestigiosa empresa farmacéutica Pfizer pretendía llevarse los recursos naturales si Argentina compraba sus vacunas y por ayudar a bloquear la compra de vacunas americanas en medio de muertes por Covid que no cesaban. Como se ve la diputada del FdT es reconocida por sus eufóricos discursos y extremadas posiciones políticas. ¿El mero hecho de sentarse en una poltrona más cómoda y elevada de la cámara, la hará más moderada, conciliadora?

De todas maneras hay un sector utópico en JxC, que creen a Cecilia como una sucesora digna de Massa y no del Kirchnerismo duro, de acuerdo a su declaración en la que exhibió a Massa como su jefe político y por su pertenencia al Frente Renovador. Además, según ese sector ella era el nexo entre la oposición y el FdT cuando Massa era el presidente de diputados.

Moreau, a su vez, deberá lograr avanzar con cierto paquete de leyes que pidió su predecesor: proyectos del sector de la construcción, el sector agroindustrial, la industria automotriz y la bio y nanotecnología.

Grabois: el otro desafío

El dirigente social Juan Grabois en los últimos meses no ocultó su decepción por los recurrentes fracasos de la coalición gobernante en materia política, económica y social y en los últimos días, su disconformidad con las medidas anunciadas por Massa.

Sus críticas se endurecieron aún más con la decisión del gobierno nacional de instrumentar una cotización del dólar especial (soja) para el campo con el objetivo de incentivar la liquidación de granos. Hace unas semanas, sacadísimo, Juan Grabois reprochó al presidente Alberto Fernández por la falta de medidas para los más desfavorecidos y por el aumento de la pobreza.

La relación entre el gobierno y Grabois pende de un débil hilo. Tras el desembarco de Sergio Massa en el gabinete y el anuncio de las próximas medidas a tomar, el Frente Patria Grande- liderado por Juan Grabois- avisó mediante un comunicado que analiza dejar el FdT, lo que complicaría la mayoría oficialista en Diputados.

Si los 3 diputados del Frente Patria Grande, Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, abandonan el bloque FdT, el oficialismo perdería la mayoría en la Cámara baja. La bancada que conduce Germán Martínez pasaría de 118 miembros a 115, un número por debajo del principal interbloque opositor, lo que convertiría a Juntos por el Cambio con 116, en la primera minoría.

En el comunicado, el Frente Patria Grande expresó su disconformidad con las medidas anunciadas por Massa y advirtió, a modo de ultimátum, que podrían irse de la bancada oficialista:

“Nos vemos entonces en la situación de convocar al conjunto de la militancia del Frente Patria Grande para rediscutir la pertenencia de nuestros diputados, diputadas, legisladores y concejales al bloque oficialista ante el sentimiento general de nuestra fuerza de que nuestro Gobierno no está defendiendo los intereses populares y existe un claro riesgo a que la hegemonía de la coalición se vuelque hacia posiciones que priorizan los intereses de las corporaciones”.

