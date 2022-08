Al asumir, Cecilia Moreau dio un breve discurso donde se mostró orgullosa de ser la primera presidenta mujer de la Cámara. En ese sentido, aseguró: "soy consciente que tengo una responsabilidad adicional por ser mujer. Me genera un orgullo extra ser la primer mujer de la Cámara. No se confundan, no voy a gobernar con mis hormonas sino con mi cabeza y mi corazón militante y con mis convicciones políticas".