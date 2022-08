El juicio, que se transmite vía streaming y en el que las partes están conectadas de forma remota, contó con la presencia de la mayoría de los acusados: el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex coordinador de Planificación y primo del ex presidente, Carlos Santiago Kirchner; el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, entre otros.