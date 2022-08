Fiscal: CFK encabezaba una "asociación ilícita piramidal"

alegatos.jpg En el recuadro inferior del centro, CFK se muestra sonriente al inicio del alegato del fiscal. En la 1ra columna de la izquierda aparecen conectados al Zoom el TOCF 2, los exfuncionarios José López y Julio de Vido.

En cuanto a las instituciones del Estado, el fiscal también se refirió al rol del Congreso de la Nación: “Hemos estudiado las planillas durante 12 años, las que se acompañaban para sancionar el Presupuesto” y agregó que “hubo 17 licitaciones que nunca pasaron por el Congreso nacional”.

Expedientes que gritan

En su alegato, el fiscal federal remarcó la contundencia de la documentación recopilada y aseguró que “esos expedientes gritan”. Mencionó que “no se aportaba el certificado para la adjudicación ” de obras que recibía Báez.

“Quedamos sorprendidos porque no se convocó a licitaciones públicas", agregó y sentenció: "Las licitaciones fueron operadas".

“Hubo incumplimientos groseros en el plazo de las obras, pero continuaron adjudicando obras al Grupo Austral”, señaló Luciani.

“La corrupción parasitó todo los controles”, resumió acerca de por qué no se detectaron las irregularidades en las obras que recibió Lázaro Báez.

La mención a Alberto Fernández

Al repasar los hechos, Luciani rememoró: “en simultáneo con la asunción presidencial de Néstor Kirchner, se creó la empresa Austral Construcciones, liderada por Lázaro Baez quien por entonces no solo no tenía ninguna empresa registrada a su nombre, sino que no tenía experiencia en el rubro vial”.

“Vamos a probar como los implicados planearon y ejecutaron de manera permanente esta maniobra que ocasionaron un perjuicio colosal al erario y a todos los argentinos”, añadió el fiscal.

En esa línea, mencionó al actual mandatario argentino como testigo de la amistad entre Néstor Kirchner y Lázaro, que habría originado el presunto vínculo delictivo: “El actual presidente Alberto Fernández corroboró esa estrecha vinculación en su relación testimonial, al atestiguar que a Lázaro Báez se la presentó Néstor Kirchner” en El Calafate, mientras el expresidente construía su casa.

Santa Cruz

“Me pregunto si muchos de los funcionarios imputados vivían en Santa Cruz y serían usufructuarios de las obras: ¿Nunca se preguntaron por qué las rutas seguían sin poder ser transitadas? ”, preguntó el funcionarios judicial sobre las rutas sin terminar que dejó Báez.

“En 2004 apenas asumió Néstor Kirchner se sancionó en Santa Cruz la primera ley de obras públicas que rigió más del 90% de las licitaciones públicas cuestionadas, tanto para rutas provinciales como nacionales, lo que es una manifiesta ilegalidad”, agregó sobre el armado legal para las maniobras denunciadas.

Se enmascaró la falta de control a través de una resolución que “imposibilitó la falta de fiscalización” de las obras y "se designó en puestos claves a funcionarios con los que se mantenía estrecha relación de confianza y conocian los vericuetos legales y estaban prestos a contrubir a la defraudación", en sea línea nombró a De Vido, José López, Carlos Kirchner, Periotti.

Quiénes son juzgados

Además de CFK y Lázaro Báez, son juzgados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

TOCF N°2 - Causa Fernández de Kirchner

Otras lecturas de Urgente24:

Inflación: Los aumentos de agosto, tras un julio que rondaría el 8%

Transporte: Así quedó el valor de los pasajes con el aumento

Dock Sud: así fue el choque entre hinchas River y Racing

River y Boca tuvieron su peor noche, no levantan