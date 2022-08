Hoy Al Qaeda, mañana Taiwan: Joe Biden en el año electoral

Con Ucrania ardiendo pese al abundante envío de armamento que asegura la carta de crédito de US$ 44.000 millones extendida por USA, Joe Biden decidió colisionar con China, utilizando a Taiwán, la Ucrania de Asia meridional. La visita de Nancy Pelosi es insólita cuando China solicitó que no ocurriese, en especial porque, en teoría, USA todavía no reconoce a Taiwán como un país independiente de China. Pero ahí va Pelosi, a levantar un tsunami de imprevisibles consecuencias.