Repudio: Una cronista de ESPN fue acosada en vivo

Flamengo repudia el acoso que cometió un hincha rojinegro con la periodista de ESPN Jéssica Dias durante un reportaje previo al partido de esta noche. Es lamentable que hechos repugnantes como este, que no representan a la Nación Rojinegra, sigan ocurriendo Flamengo repudia el acoso que cometió un hincha rojinegro con la periodista de ESPN Jéssica Dias durante un reportaje previo al partido de esta noche. Es lamentable que hechos repugnantes como este, que no representan a la Nación Rojinegra, sigan ocurriendo

fla.jpg Comunicado oficial del Flamengo en Twitter. (Foto: Captura @Flamengo).

La comunicadora desglosó en sus redes sociales el paso a paso del asedio: "Antes, había muchos insultos y acoso porque la transmisión en vivo duraba demasiado. Le pedí que se calmara y que no siguiera insultando, no era necesario. Las 'disculpas' llegaron con una caricia en los hombros y un beso", inició.

"Estuve a punto de ser llamado al vivo y mantuve la posición, hay una logística que requiere concentración. Otro intento de beso en el hombro. Lo esquivé y mi cámara captó su atención. El último beso fue el beso en la mejilla. Que podría haber estado en la boca y no cambiaría nada. He sufrido acoso sexual mientras trabajaba y eso es un delito", sentenció.

Además, Dias reflexionó:

No quería un beso, no quería un abrazo, no quería pasar tres horas en una comisaría. Sólo quería trabajar. El ser humano que hizo esto estaba con un hijo menor de edad que se disculpó por su padre. El niño no tiene la culpa, no castigues a su familia. Agradezco todo el apoyo y el cariño de mis jefes, compañeros, fans, espectadores y oyentes. Agradezco especialmente a mi equipo en el staff. Dos hombres de carácter, que fueron a por el tipo y se quedaron conmigo en todo momento. El sábado me caso y en el altar besaré al hombre al que le permití hacerlo. Estaré unos días fuera de aquí y de los canales. Gracias a todos No quería un beso, no quería un abrazo, no quería pasar tres horas en una comisaría. Sólo quería trabajar. El ser humano que hizo esto estaba con un hijo menor de edad que se disculpó por su padre. El niño no tiene la culpa, no castigues a su familia. Agradezco todo el apoyo y el cariño de mis jefes, compañeros, fans, espectadores y oyentes. Agradezco especialmente a mi equipo en el staff. Dos hombres de carácter, que fueron a por el tipo y se quedaron conmigo en todo momento. El sábado me caso y en el altar besaré al hombre al que le permití hacerlo. Estaré unos días fuera de aquí y de los canales. Gracias a todos

https://twitter.com/BrennoBeretta/status/1567649933364281350 Assédio é crime e não pode ser banalizado! A repórter Jessica Dias, da ESPN, estava trabalhando, quando esse “torcedor” do #Flamengo deu um beijo nela… sem permissão. Ridículo. O clube já se pronunciou em solidariedade a ela. Espero que esse “machão” seja punido! pic.twitter.com/90hoxEB8Mh — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) September 7, 2022

El comunicado del Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro

"El Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro confirma que la detención de Marcelo Benevides Silva se convirtió en prisión preventiva después de una audiencia realizada en el puesto avanzado del Juzgado del Hincha y de Grandes Eventos, durante el turno en el estadio Maracaná el miércoles (7/9)".

Más contenidos en Urgente24:

Billetes de $5 vendidos a $1.000.000 de pesos: Cuáles son

Billetes de $10 vendidos a $756.000 pesos: Cuáles son

Viviana Canosa, frustrada por LN+, se autocensuró

Insólito PO: Bono Bridgestone de $1 millón y paro (pero no devuelve $200 millones)

Lo nuevo: Jornada laboral de 3 días y jubilación a los 75