La Rioja: Reabre la ex curtiembre de los Yoma

Ghezzi mantuvo reiteradas reuniones con Quintela y el equipo de trabajo del gobernador, para seguir las negociaciones, desde el comienzo y así garantizar la puesta en marcha de la empresa.

“Nos reunimos con Oscar Ghezzi y su equipo técnico que integra el grupo empresario nacional con interés concreto en reactivar el funcionamiento de la curtiembre de Nonogasta. De inmediato comenzarán las tareas de relevamiento de las instalaciones”, sostuvo Quintela en octubre pasado en su cuenta de twitter, tras su encuentro con el empresario.

Tanto el mandatario provincial como Ghezzi se comprometieron a poner en marcha la curtiembre en un plazo aproximado de 120 días.

“Esto es un nuevo paso en el proceso asumido por nuestro gobierno de mantener la actividad de la curtiembre y las fuentes laborales que de ella se derivan”, aseguró el gobernador.

Quién es Ghezzi

El inversor es un reconocido empresario de la actividad hotelera, gastronómica y turística, estuvo a cargo de La Cámara Argentina de Turismo durante varios años. Fue presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, vicepresidente de Región Latinoamérica de la Asociación Internacional de Hoteles y Restaurantes (IH&RA) y miembro del Consejo Directivo de Destino Argentina, entre otras posiciones, y cuenta con empresa constructora y del rubro logístico.

La curtiembre Curtume C.B.R., estuvo hasta marzo del 2020 en manos de empresarios brasileños, quienes dejaron la empresa con casi 800 trabajadores, luego de que la firma no pudiera sostener su producción diaria de 5.500 cueros.

La curtiembre fue expropiada y declarada de utilidad pública por el gobierno de La Rioja, ante el quebranto de sus ex dueños; fue entonces cuando la curtiembre de Nonogasta ex Yoma, pasó a manos de un grupo empresario argentino liderado por Oscar Ghezzi.

Pasado con historia

La curtiembre que perteneció al Grupo Yoma quebró en 2007 y en 2008 reabrió de la mano de los brasileños de Bom Retiro quienes, tiempo después, se convirtieron en Curtume CBR.

Se hicieron cargo cuando la administración de Cristina Kirchner a nivel nacional, les devolvió los beneficios de la promoción industrial. Días en que, Luiz Inácio Lula da Silva, era presidente de Brasil.

En diciembre de ese año la entonces Presidenta recorrió la empresa y dijo:

Para nosotros era un compromiso de honor, porque si algo tiene este gobierno y el anterior, es cuidar el trabajo de los argentinos y producir puestos nuevos Para nosotros era un compromiso de honor, porque si algo tiene este gobierno y el anterior, es cuidar el trabajo de los argentinos y producir puestos nuevos

Después de tres procesos licitatorios declarados desiertos, se quedaron con la empresa en abril de 2008; pagaron US$ 6 millones y asumieron el compromiso de invertir US$24 millones. Aunque el Banco Nación presentó un recurso de revisión, la Cámara Civil de Chilecito lo rechazó por "improcedente".

Federico Zalazar, secretario del Sindicato de Empleados Curtidores de La Rioja (Secalar), explicó al sitio noticias, LA NACION, que "en 2020 percibían la salida de los brasileños del negocio".

El 97% de la producción de la curtiembre es para exportación; los principales mercados son China e India pero también venden a Italia, México y Estados Unidos. A comienzos de la pandemia, hubo problemas para el cobro de las operaciones a China; los cueros quedaron varados en los puertos. Hubo gestiones de la administración riojana de Ricardo Quintela ante la embajada de China para destrabar los desembolsos, negociaciones que fueron elogiadas por el presidente de la firma, Gilmar Hart. Acota el portal de noticias.

A todo esto se sucedieron reuniones del gobernador con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para evaluar el problema. Por su lado el ministro de Producción riojano, Fernando Rejal, admitió que buscaban inversores para continuar las operaciones de la firma.

"La empresa culpa al mercado de no poder seguir; desde que están no hicieron inversiones y para ganar productividad y competitividad hace falta invertir. Si la plata la pondrá el Estado que no sea para ellos", explicaba el titular del sindicato de Curtidores.

Negocio de familia

Emir Yoma manejó, junto a sus hermanos Jorge y Karim, la empresa hasta 2005. La curtiembre entró en concurso de acreedores en 1998, fecha hasta en la que se especuló con una sociedad con Nike que no llegó.

En 2004 Yoma S.A. le debía al Banco Nación unos US$180 millones; por esos días se planteó que el presidente Néstor Kirchner quería hacer una expropiación. Fue el entonces jefe de Gabinete y hoy presidente, Alberto Fernández, quien lo detuvo. Remata entre sus líneas el sitio de noticias porteño.