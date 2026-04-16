Snap despide a 1.300 personas y le echa la culpa a la IA: ¿Ajuste real o manotazo de ahogado?

A eso se suma la presión directa del mercado. El fondo activista Irenic Capital Management, que posee alrededor del 2,5% de la compañía, había reclamado públicamente una reducción de costos y una revisión estratégica, incluyendo recortes de personal.

Aunque Spiegel no lo menciona explícitamente, la decisión responde tanto a una necesidad operativa como a una exigencia de los inversores por mejorar márgenes y eficiencia.

¿La IA como argumento o una simple narrativa para justificar el ajuste?

El rol de la inteligencia artificial en este tipo de anuncios se volvió cada vez más central y más ambiguo.

Spiegel sostiene que la IA permite reducir tareas repetitivas, acelerar procesos y aumentar la productividad de los equipos. En términos técnicos, no está equivocado: herramientas de automatización, generación de contenido y análisis de datos están reemplazando funciones específicas, especialmente en áreas como diseño, soporte o marketing.

Pero el punto de debate está en otro lado.

La IA no toma decisiones de despido. Las toman las empresas.

En muchos casos, la tecnología funciona más como un acelerador de cambios que ya estaban en marcha: procesos de ajuste, búsqueda de rentabilidad y reestructuración organizacional. En ese sentido, la IA aparece tanto como causa como justificación.

No es un caso aislado. Empresas como Meta o Block también redujeron plantillas mientras aumentaban sus inversiones en inteligencia artificial, consolidando una tendencia en todo el sector tech.

Menos personas y más eficiencia: el crudo estándar que redefine al sector tech

Durante años, las empresas tecnológicas crecieron priorizando expansión: más productos, más equipos, más contrataciones. Hoy, eso está en revisión. El foco pasó a ser la rentabilidad.

En ese contexto, la IA encaja perfectamente: permite sostener (o incluso aumentar) la producción con menos recursos humanos.

Para el mercado, es una señal positiva. Para los empleados, una advertencia. La transformación digital ya no es solo una mejora operativa, sino un factor que redefine el tamaño necesario de las organizaciones.

¿Productividad real o una excusa para el ajuste que pedía el mercado?

El caso de Snap condensa una tensión que atraviesa a toda la industria tecnológica. Por un lado, la necesidad de ser más eficientes, responder a los inversores y adaptarse a nuevas herramientas. Por otro, el impacto directo sobre el empleo y el rol de las personas en un entorno cada vez más automatizado.

La inteligencia artificial tiene un potencial real para transformar el trabajo. Pero también plantea una pregunta: ¿se está usando para generar valor o para justificar decisiones que el mercado ya estaba exigiendo?

Para Snap, el desafío ahora será demostrar que este ajuste no es solo un recorte de costos, sino el inicio de una nueva etapa de crecimiento sostenible.

El mercado tendrá una primera respuesta el 6 de mayo, cuando la compañía presente sus próximos resultados.

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