Marte, el planeta rojo, siempre ha asombrado a la ciencia y es una de las más grandes ambiciones espaciales. Esta vez, ha sido noticia no por el descubrimiento de reservas de agua o de compuestos orgánicos complejos, sino porque muestras de meteoritos marcianos contenían tina de bolígrafo (lapicera). Pero, ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué implica para la ciencia?
INESPERADO
Misterio espacial: ¿Por qué meteoritos de Marte contenían tinta de bolígrafo?
Científicos detectaron tinta y otros residuos inesperados en meteoritos de Marte. ¿Alienígenas o descuido humano?
Descubrimiento inesperado en meteoritos de Marte
El hallazgo fue realizado por el grupo IBeA de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), que desde 2014 ha estado trabajando con la NASA para estudiar meteoritos.
Durante el análisis de muestras de meteoritos que reciben del Centro Espacial Johnson de la NASA, los científicos identificaron contaminantes, pero que no tienen nada que ver con los alienígenas. Así que, ¡calma!
Los residuos fueron detectados con la espectroscopía Raman, un método usado para el análisis de muestras extraterrestres, indica un comunicado de la Universidad del País Vasco.
Los investigadores dividieron los contaminantes en dos tipos, los formados en el proceso de preparación, como restos de diamante utilizado para cortar y pulir las muestras, y los derivados del proceso de manipulación, como tinta azul.
El sitio especializado Gizmodo indicó que, lo más raro es que, "el equipo encontró un compuesto de cobre y una molécula orgánica sintética que se usa en tintas para bolígrafos y bolígrafos de gel, respectivamente. También hallaron una resina de aceite de tall que correspondía a un tipo de tinta de impresora, además de poliéster azul, probablemente procedente de algún producto textil".
¿Por qué había tinta en meteorito de Marte?
Los investigadores han explicado que, en sí, los meteoritos no llegan tal como son a la Tierra.
En su viaje "sufren alteraciones generalmente debidas a las altas temperaturas y presiones, por lo que generalmente se les forma una especie de corteza. Esta parte externa está, por tanto, alterada y no permite determinar exactamente su composición mineralógica original”, señala la investigadora Leire Coloma.
A esto se le suman las alteraciones que pueden sufrir cuando se preparan las submuestras.
“En ese proceso de corte y pulido, y dependiendo de la técnica que se vaya a emplear en el análisis, se usan distintas herramientas, equipos, disolventes, lubricantes y materiales que pueden incorporar contaminantes que no siempre se pueden eliminar por completo y pueden impedir una correcta caracterización". explica la experta.
Y sigue: "La introducción y el uso de algunos compuestos externos durante la preparación de las muestras podría dar lugar a una caracterización incorrecta, ya que no estaría claro si los minerales detectados son resultado de la contaminación o si son realmente componentes originales de los meteoritos”,
En ese sentido, los investigadores han dado algunas recomendaciones para minimizar los errores en el proceso de preparación y manipulación de las muestras, y de esta forma, poder seguir avanzando en la determinación de la composición de Marte de manera correcta.
Los resultados fueron publicados recientemente en Applied Geochemistry.
Otro misterio de Marte que asombra
Recientemente, Urgente24 también informó otro descubrimiento en el planeta rojo. Hace años que la ciencia debate una hipótesis que parece de película: algunos microorganismos terrestres podrían tener origen en Marte y la sospechosa número uno es la bacteria Deinococcus radiodurans.
Un equipo encabezado por Lily Zhao, de la Universidad Johns Hopkins, recreó en el laboratorio el impacto de un asteroide. Colocaron bacterias entre placas de acero y las golpearon con una tercera, sometiéndolas a presiones de hasta 3 gigapascales —equivalente a 30.000 veces la presión atmosférica terrestre.
El resultado fue inesperado: el 60% de las bacterias expuestas a 2,4 gigapascales sobrevivió. No solo eso: al analizar qué genes se activaban, detectaron que los organismos comenzaban a reparar sus propios daños celulares tras el impacto.
La conclusión a la que llegaron los científicos es contundente: la vida puede propagarse de manera natural de un planeta a otro. La Deinococcus radiodurans —y probablemente otros extremófilos— son capaces de resistir el lanzamiento al espacio generado por un gran impacto, sobrevivir la travesía interplanetaria y llegar intactos a un nuevo mundo.
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