Emprendimiento joven: la nueva era de la venta directa

“El bajo nivel de inversión inicial es una de las grandes ventajas que permite un acceso más sencillo al emprendimiento, tanto para quienes buscan diversificar sus ingresos como para quienes desean iniciar una actividad propia”, afirmó Marisol Ahumada, vicepresidenta regional de Ventas de Herbalife para Centro y Sudamérica. No es casualidad que la compañía cuente con más del 58% de Distribuidores Independientes pertenecientes a las generaciones Millennials y Z en los 18 países de esta región.

EMPRENDIMIENTOJOVENLANUEVAERADELAVENTADIRECTAFOTO3 La Inteligencia Artificial (IA) continúa con sus fuertes avances y amenaza con dejar afuera del mapa del trabajo el 65% de sus habilidades antes del 2030.

La relación con los clientes

Pero no es solo eso. La dinámica del modelo, basada en la relación con los clientes, la gestión del propio negocio y la participación en capacitaciones también contribuye al desarrollo de habilidades valoradas por estas generaciones, como la comunicación, el liderazgo, el reconocimiento y la organización —aspectos que se encuentran entre las competencias más relevantes para la evolución profesional, según el informe. Este es un diferencial importante del sector, ya que las empresas suelen ofrecer entrenamientos constantes a los Distribuidores, además de incentivar el desarrollo del liderazgo entre quienes deciden estructurar sus propias redes de ventas. “Todos los años, en los meses de febrero, junio y octubre se celebran en nuestra región eventos de liderazgo. En febrero pasado se llevaron a cabo 21 eventos en la región, con la participación de más de 13.500 Distribuidores Independientes”, declaró Ahumada.

Otro punto de conexión está en la búsqueda de propósito. Al permitir que el emprendedor construya su propia red, defina metas y actúe con autonomía, el modelo favorece una relación más directa entre esfuerzo, resultado y sentido del trabajo —un factor considerado determinante para la satisfacción profesional por más del 90% de los jóvenes.

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El caso de Herbalife

“Cada vez más, el modelo de venta directa deja de ser solo una alternativa complementaria y pasa a integrarse, de manera más clara, en la nueva lógica del desarrollo profesional —marcada por un mayor protagonismo individual en la construcción de la carrera—”, agregó Marisol Ahumada.

En el caso de Herbalife, el emprendedor también cuenta con la Garantía Estándar de Oro, que permite el reembolso de hasta el 100% de los productos adquiridos en los últimos 12 meses y que aún se encuentren sellados, en caso de que el Distribuidor decida finalizar o reevaluar su actividad en el negocio, ofreciendo mayor seguridad para quienes desean iniciar la actividad.

Acerca de Herbalife Ltd.

Herbalife (NYSE: HLF) es una compañía, comunidad y plataforma líder en salud y bienestar que ha estado cambiando la vida de las personas, con excelentes productos de nutrición y una oportunidad de negocio atractiva para sus Distribuidores Independientes desde 1980. La Compañía ofrece productos de alta calidad con respaldo científico a consumidores en más de 90 mercados, a través de sus Distribuidores Independientes que son emprendedores que ofrecen acompañamiento personalizado y una comunidad de apoyo que inspira a los clientes a adoptar un estilo de vida más activo y saludable, para vivir su mejor vida.

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