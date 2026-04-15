Imaginate poder tener cientos de primeras citas sin moverte del sillón. Sin nervios, sin silencios incómodos. Eso es exactamente lo que promete Pixel Societies, el proyecto de tres desarrolladores londinenses. Usando agentes de IA que funcionan como clones digitales, el sistema simula conversaciones en un mundo virtual de pixel-art.
EL NUEVO TINDER
El fin del levante tradicional: Crean la IA que chamuya y decide por vos con quién te vas a ver
¿Delegarías el amor a un clon de IA? Conocé cómo funciona Pixel Societies, la web que simula tus citas para filtrarte solo los encuentros que valen la pena
La idea es, básicamente, usar IA para optimizar la búsqueda de relaciones y que solo llegues a los encuentros que realmente "valen la pena".
Cuando tu clon de IA empieza a "chamuyar" por cuenta propia
Cada agente se entrena con datos públicos (redes sociales, fotos, posts) y cualquier información extra que la persona decida darle a través de un cuestionario. El resultado es un avatar que intenta replicar tu forma de hablar, tu humor y tu personalidad.
Un periodista de WIRED creó su agente (Joelbot) y lo soltó en el simulador. Lo que pasó después fue predecible. El bot soltó clichés periodísticos, inventó un viaje a Suecia que nunca existió y hasta cortó conversaciones con un seco “vamos a saltarnos las formalidades”. Aun así, logró cerrar cafés, cervezas y reuniones virtuales con otros agentes.
Los creadores, Tomáš Hrdlika y los hermanos Joon Sang y Uri Lee, creen que con más datos estos agentes podrán simular interacciones a toda velocidad y detectar compatibilidades reales antes del primer encuentro.
La gran promesa: citas más inteligentes y menos frustrantes
“Como humanos solo vivimos una vida… ¿y si pudiéramos vivir un millón?”, dice Joon Sang Lee.
La idea es que los agentes hagan el trabajo pesado: hablen, prueben química y te traigan solo los candidatos que realmente valen la pena.
En lugar de perder meses swipeando en apps tradicionales (donde los más “atractivos” siempre ganan), podrías recibir recomendaciones mucho más precisas basadas en simulaciones reales.
¿Eficiencia o soledad? El riesgo de pasar del romance a la "optimización de recursos"
Acá es donde la cosa se pone realmente interesante.
Con la llegada de las redes sociales ya cambiamos por completo la forma de conocernos. Un like en una historia, una reacción o un “me gustó tu post” ya es suficiente para empezar a hablar.
Es más fácil, más rápido y, sobre todo, sin esfuerzo. Para muchos, esto le saca gran parte del encanto al proceso.
Porque al final… ¿cómo contás la historia? “¿Cómo conociste a tu pareja? — Le di like a una historia y me contestó”. Ya suena bastante menos romántico que antes.
Ahora imaginá el siguiente nivel: una IA que directamente te arma la cita. Cero esfuerzo. Solo vas al café como a una cita a ciegas organizada por una máquina. ¿Dónde queda la magia?
Además surge otra pregunta clave: ¿qué garantía tenemos de que la información que la gente le da a la IA sea real? ¿Cuántos van a inflar su perfil, mentir sobre sus gustos o mostrar solo la mejor versión de sí mismos? Si la base de datos ya es falsa, ¿qué tan confiable puede ser el resultado?
Los riesgos y el factor “ick”
Los expertos consultados por WIRED ponen paños fríos. Psicólogos como Paul Eastwick advierten que la compatibilidad real es casi imposible de predecir solo con datos: hobbies, valores o profesión no siempre anticipan si dos personas van a conectar de verdad.
La mejor forma de saber si alguien te gusta sigue siendo pasar tiempo juntos y ver si surge la magia en los primeros minutos.
Y hay preguntas éticas grandes: ¿estamos dispuestos a delegar algo tan humano como el amor en una máquina? ¿Terminaremos más solos que antes, confiando demasiado en la tecnología?
¿Estamos dispuestos a que una máquina elija a nuestra pareja?
Pixel Societies es todavía un prototipo, pero apunta directo al corazón de cómo nos relacionamos en 2026. Ya no se trata solo de algoritmos que te muestran perfiles. Ahora la IA puede probar esas conexiones antes que vos.
Puede sonar práctico y eficiente. Pero también puede estar quitándole el alma al romance.
Al final, la pregunta no es si la tecnología puede hacerlo, porque probablemente hayan escenarios en los que funcione… sino si realmente queremos que lo haga.
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