Superyates, el turismo más caro del mundo

History Supreme redefine el concepto de lujo: si cotización es US$ 4.800 millones, según Forbes India. Su propietario es Robert Kuok, la persona más rica de Malasia, creados de los Shangri-La Hotels and Resorts. A sus 100 años, vive en Hong Kong, con un patrimonio neto de US$ 11.800 millones en abril 2023. O sea que el History Supreme es una porción importante de su reino. Elaborado durante 3 años con más de 100.000 kilogramos de oro y platino adornando su estructura, es el epítome de la extravagancia marítima. Cuenta con una suite principal construida en una roca de meteorito y tiene una estatua hecha de huesos genuinos de Tyrannosaurus Rex.

Embed - History supreme super yacht

Eclipse

Según Yacht World, el Eclipse, propiedad del multimillonario ruso Roman Abramovich, fue valorado en US$ 500 millones. Con 162 metros, fue el yate más grande del mundo, con 2 helipuertos, 17 camarotes para huéspedes, 2 piscinas, una de las cuales puede convertirse en una pista de baile, y 1 minisubmarino capaz de sumergirse hasta 50 metros. Tiene un avanzado sistema de defensa antimisiles y mecanismos de detección de intrusos: una fortaleza flotante. Construido en Hamburgo (Alemania) por los astilleros Blohm & Voss, fue botado en 2010. Tiene spa, gimnasio y club de playa, y una tripulación de 70 personas. Una velocidad máxima de 21 nudos y una autonomía de 6.000 millas náuticas.

eclipse.webp Eclipse, hoy día en Estambul (Turkiye), donde vive Roman Abramovich.

Azzam

Cotizado en US$ 600 millones, tiene 180 metros de eslora, y puede alcanzar velocidades de más de 31,5 nudos, gracias a los motores de turbina de gas que bombean 94.000 caballos de fuerza. Propiedad de la familia del difunto presidente de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Khalifa bin Zayed, el Azzam fue decorado por el francés Christophe Leoni, estableciendo un nuevo estándar para el lujo de los superyates. Botado en 2013 por Lürssen Yachts, en Países Bajos, Azzam sólo demoró 4 años en terminarse.

Sailing Yacht A

Construido por Nobiskrug en Keil (Alemania), y diseñado por Philippe Starck, el Sailing Yacht A fue botado en 2017. No es un yate de vela, sino un yate de vela asistida, lo que significa que utilizará sus motores diesel la mayor parte del tiempo. Mide 142,8 metros de eslora, y tiene 8 cubiertas. Su mástil principal tiene más de 90 metros de altura y cada mástil pesa 50 toneladas. Con un peso de más de 12.000 GT, esta goleta tiene un calado de 8 metros, garajes para 4 embarcaciones auxiliares, 1 submarino y un helipuerto de toque en la proa. Es propiedad del multimillonario ruso Andrey Melnichenko, quien tiene un dormitorio principal de 762 m2.

Embed - Half Billion $ Sailing Yacht A – Inside Huge Superyacht

Dubai

El Dubai ya había sido construido antes de estar listo para recibir invitados. omenzó como una construcción conjunta entre 2 astilleros líderes en el juego de los gigantescos yates: Blohm + Voss and Lürssen. Cuando se abandonó el proyecto en 1998, sólo había un casco vacío y los huesos de la superestructura. El casco fue comprado por el gobierno de Dubai y varios años después, fue botado por Platinum Yachts. El yate, propiedad del jeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum, gobernante de Dubai, tiene su base en Oriente Medio y es utilizado por la familia real. Con un helipuerto, un garaje para submarinos, una discoteca y una sala de cine, puede albergar a 24 invitados.

Embed - Dubai - The 2nd largest private yacht in the world

Dilbar

El yate Dilbar es el más grande del mundo si se mide por el volumen total de la embarcación. Lanzado en 2016 por Lürssen, el exterior fue diseñado por Espen Øino (del proyecto REV), fue realizado por Winch Designs, por encargo del multimillonario ruso Alisher Usmanov, porque su yate de 110 millones le parecía demasiado pequeño. Fue cotizado en US$ 600 millones.

Al Said

Otra mega construcción del astillero Lürssen, Al Said fue botado en 2007. Encargado bajo el nombre de 'Sunflower', este barco también es un diseño de Espen Øino, con líneas más clásicas que el Dilbar, aunque de tamaño similar. Es propiedad del sultán Qaboos bin Said al Said, de Omán, quien tiene una colección de embarcaciones. El Al Said puede alcanzar velocidades de hasta 22 nudos y se dice que tiene una sala de conciertos con capacidad para 50 personas. En cuanto al número de huéspedes podrían ser hasta 70, con una dotación de 150 tripulantes.

Embed - The Biggest Yachts In The World (2024)

Koru

Superyate propiedad de Jeff Bezos, el fundador de Amazon. El buque, inspirado en las embarcaciones maoríes, fue construido en Países Bajos por Oceanco desde 2021 y entregado en abril de 2023. Es un yate de vela de 3 mástiles de 127 metros (417 pies) de largo y costó US$ 500 millones. Jeff Bezos se ha mudado desde Seattle a la exclusiva isla de Indian Creek. Curiosidad: Tiene un buque de apoyo de 75 metros (246 pies) y 1.900 toneladas brutas, el Abeona, que acompaña al Koru, proporcionando alojamiento adicional para la tripulación, un helipuerto y capacidad para suministros de socorro.

Embed - JEFF BEZOS' 127m sailing yacht KORU seen under SAIL for the first time | SuperYacht Times

Streets of Monaco

Según Luxhabitat, cuando sea botado, el proyecto Streets of Monaco estará cotizado en US$ 1.100 millones, megayate de 155 metros de eslora, que incluye versiones en miniatura de los lugares emblemáticos de Mónaco, tales como el Casino de Montecarlo, el Hotel de París y una pista de F1. Diseñado por Yatch Island Design -estudio famoso por sus ideas-, es un 'concept yatch' que busca propietario para una decoración tipo años '50, con escaleras de caracol, bodegas, solárium, sala de cine y biblioteca, 7 habitaciones para huéspedes, con una superficie que oscila entre los 135 m2 y los 356 m2. Pero el área del propietario es una superficie de 1.460 m2, en 2 plantas conectadas a todas las cubiertas y con ascensor privado. Con una estructura tipo 'swatch', que se asemeja a los buques de carga y que ofrece mayor estabilidad en el mar, tendrá capacidad para albergar a 16 personas, y otras 70 de tripulación.

The Streets of Monaco v3.pdf

