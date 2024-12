Finde en Rosario: Noche de las Peatonales, Don Osvaldo y Cumbión del Paraná

San Martín entre Rioja y San Luis: DJ Peña

Plaza 25 de Mayo (Córdoba y Laprida)

Punto Juguetes. Feria de jugueteros rosarinos con curaduría de Mamá Rosarienne y Sorbetes de papel.

La Calle del Circo y la Alegría (Cia Tuto Tul)

Una escuela de circo ambulante invita a compartir este arte milenario. Espectáculos e intervenciones en vivo.

20:30h Adelanto de carnaval: Comparsa Zafiro

Cruce de peatonales Córdoba y San Martín

Feria de editoriales independientes y librerías virtuales

Exhibición y venta de publicaciones editadas por sellos rosarinos. Librerías invitadas con una selección de títulos para todos los públicos.

Dj Agus Faiola

Córdoba entre San Martín y Maipú:

Adelanto de carnaval: Comparsa REKEBRA

Cultural Fontanarrosa | San Martín 1080

Explanada

DJ Bubet | Grees

Exposiciones en el Fontanarrosa:

PB: Mendietas y otras posibilidades | Estudio paisaje | Del otro lado de la viñeta

2°piso: Fontanarrosa te la cuenta

Plaza Montenegro

Feria de Artesanos El Encuentro

20:30h Adelanto de carnaval: Comparsa Los Herederos

Plaza Pringles (Córdoba y Paraguay)

Feria Navideña + Mercado de las Artes

El Roperito | Feria La Retro | Feria Aguaribay | Libreros plaza Sarmiento | Casa Martínez Estrada | Asociación Cambiando Miradas.

Relax - Tributo a Virus | DJ Reymon

20:30h. Adelanto de carnaval: Comparsa Innova

Museo Estevez | Santa Fe 748

19h "Oda a lo Roto" Recorrido por la muestra con el artista Dante Taparelli.

20h Música de la Tradicional Jazz Band

La Comedia | Mitre 958

18, 18.30 y 19h

Pasaje a la Comedia

Una obra de teatro en postas. Gratis.

Retiro previo de entradas en boletería del teatro desde el 11/12 de 11 a 17 h.

20.30h Por arte de sueños. Gratis. Por orden de llegada.

Don Osvaldo arrancó el 2024 con una agenda intensa y emocionante. El acompañamiento de sus fanáticos de sintió desde el inicio agotando siete Estadios Luna Park y en cada escenario de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, y otros países de la región que formaron parte de su gira.

Flor de Ceibo, su tercer y más reciente trabajo discográfico compuesto por 11 canciones, fue el eje de cada uno de los shows teniendo siempre tiempo para algunos de sus temas clásicos.

Don Osvaldo viene de presentarse por primera vez en la ciudad de La Plata y lo hizo ante 20.000 espectadores con un show único por su magnitud y puesta en escena. La banda que vive de gira permanente eligió la ciudad de Rosario para cerrar su gran año.

* Sábado a las 21. Tickets desde $39.273

La nueva edición contará con la participación de Los Palmeras, Ke Personaje, Néstor en Bloque, El Mago y la Nueva, Natali Pérez, Naranja dulce y Club de la Cumbia. Ameniza Dj China y la coneja China.

