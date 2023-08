Arden las elecciones: Previaje 5, en septiembre y octubre

Para obtenerlo, se deberá:

Ingresar al sitio web oficial del Previaje (previaje.gob.ar). Crear una cuenta, si uno aún no la tiene, y completar la ficha de inscripción. Crear un viaje: con origen, destino, fecha de salida y regreso. Cargar las facturas (una vez que este habilitado). Verificar que estas se hayan validado.

Cabe recordar que para que las facturas sean válidas y se efectúe el reintegro:

No se aceptan compras en efectivo . Los servicios se deben abonar mediante tarjeta de débito y/o crédito, pago electrónico, billetera virtual o transferencia bancaria.

. Los servicios se deben abonar mediante tarjeta de débito y/o crédito, pago electrónico, billetera virtual o transferencia bancaria. Deben ser facturas y recibos B o C emitidos en forma electrónica, con CAE, a nombre de quien posea la cuenta Previaje, incluyendo DNI, y la descripción de los servicios contratados: fechas, destinos, cantidad de pasajeros, etc.

Pero ¡¡¡Atentos!!!

Un paso clave se debe realizar antes de comprar viajes, pasajes, alojamientos o cualquier servicio turístico para evitar perder todo el dinero del Previaje.

Hay diferentes agencias de turismo que se encuentran inscriptas al programa, al igual que alojamientos, vuelos y viajes de larga distancia. Estas se encuentran en el "Listado de Prestadores", al cual se podrá acceder una vez que la quinta edición sea lanzada y habilitada en la página oficial del Previaje. Uno podrá contactarse con aquel que desee y realizar la compra.

Pero si el prestador no se encuentra en el listado o no está adherido al programa, las facturas se tomarán como invalidadas y no será reintegrado el dinero.

