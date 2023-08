https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmericaTV%2Fstatus%2F1689697758930747392&partner=&hide_thread=false Último momento: Silvina Luna volvió a terapia intensiva y Aníbal Lotocki apeló la inhibición. @ddm_ok #DDM pic.twitter.com/to7FClOfrb — América TV (@AmericaTV) August 10, 2023

"Silvina la está pasando como el orto"

Justamente, en las últimas horas, Gustavo Conti había sido consultado por el estado de salud de su amiga, Silvina Luna, y había sido contundente al responder que “igual no se crean tanto eh, tampoco es tan así [sobre que ya se encontraba bien]. Está recuperándose... ¡Muy de a poquito! Es muy lento el proceso, no está bueno. La está pasando como el orto, perdón por la expresión”.

“El proceso que tiene que tener ahora, no... no sabés. Es una cosa de... Tampoco voy a contar mucho más, no da, pero no me gusta que digan que está bárbara. No, no está bárbara. Está hecha mierda, la está pasando como el orto, está luchando por su vida todos los días un poco. Y le está poniendo unos huevos que la verdad, pobrecita... Me parte el alma, con tan solo hablarlo me dan ganas de llorar”, prosiguió en diálogo con Pablo Layus en el programa de radio 'Que valga la pena'.

“Está un poquito mejor. Cayó un rayo de repente, porque en un momento todos pensamos lo peor eh, cayó ese rayo y la pudieron desentubar y salió adelante. Pero salió adelante, no es que se paró y fue al baño a hacer pis. ¿Entendés lo que te digo? Salió adelante es que le sacaron los tubos, pero está muy lejos de ser la Silvina de antes. ¡Muy lejos! Todavía no ve la luz al final del túnel”, concluyó.

Horas después, se conoció que volvió a ser trasladada a terapia intensiva.

----------------------

Más contenido en Urgente24:

Fiat lanza en Argentina nueva pick up "picante"

Cómo evitar que abran tu valija en el aeropuerto

Mercado Pago: Cómo revertir una transferencia mal hecha

La serie de John Wick pisa fuerte con Mel Gibson de villano

La mejor vitamina para aumentar la testosterona es esta