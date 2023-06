Silvina Luna delicada: Shock séptico y falla multiorgánica

Además, el periodista continuó relatando: " Hay muchos detalles que son horribles, pero empezó con una falla renal y luego se agregó una falla respiratoria, por eso pasó a terapia intensiva. Le hicieron una resonancia en el cerebro y le dio bien, ese fue un dato bueno dentro del cuadro complicado. Sospechaban al principio una posible meningitis o una encefalitis, algo similar, porque estaba muy inflamada del cerebro, pero por suerte eso está descartado".

" Le hicieron también una punción lumbar. Lo que dicen los médicos es que es un cuadro muy difícil de tratar y de estabilizar. Primero tienen que encontrar el tratamiento para esa bacteria para luego poder hacer el trasplante sin ningún tipo de problemas", agregó.

"Tuvo un shock séptico, que es una infección generalizada, y obviamente requirió la asistencia mecánica de las máquinas para poder continuar viviendo de la mejor manera posible. Venía con fiebre hace varios días", aseguró De Brito.

https://twitter.com/AngeldebritoOk/status/1674029796991418368 Con respecto a #SilvinaLuna el cuadro es el que conté en #LAM Es grave. Solo prudencia, porque está luchando por su vida. Confianza en los médicos y rezar por su recuperación pic.twitter.com/nrWlvAZrJm — ANGEL (@AngeldebritoOk) June 28, 2023

Recordemos que Silvina Luna, tras realizarse una cirugía estética con el cirujano Aníbal Lotocki en 2011, padece una grave enfermedad que la obliga a hacer diálisis tres veces por semana. Cuando tenía 30 años, Lotocki le colocó microesferas de polimetil metacrilato (PMMA) en la zona de los glúteos y muslos.

La ex Gran Hermano sufrió una intoxicación de metacrilato, una sustancia que ingresó a su torrente sanguíneo y le provocó una insuficiencia renal y un cuadro crónico de hipercalcemia (alto nivel de calcio) en sus dos riñones. El diagnóstico la puso en la lista de espera del INCUCAI para un trasplante de riñón. Pero se encuentra combatiendo una bacteria que tiene en la sangre.

En Telenoche, con Nelson Castro y Dominique Metzger, el cirujano de 53 años, se refirió al caso de Silvina Luna y aseguró: “ Mis pacientes saben que no soy cirujano plástico ”. Al mismo tiempo se desligó completamente de cualquier responsabilidad, con respecto a la situación que se encuentra atravesando la ex Gran Hermano.

"Ella es mi única paciente que tiene insuficiencia renal".

“Mi señora tiene puesto el mismo producto que le puse a Silvina Luna y no tiene ningún problema", se jactó.

https://twitter.com/Bobmacoy/status/1674294959447392258 Aníbal Lotocki habla sobre Silvina Luna...

- "yo use un producto permitido...perdón por usar un producto permitido debería ser? Que le provocó una enfermedad...si Silvina Luna cree que las lesiones son por el producto, debería hacerle juicio al Estado por permitir esos productos" pic.twitter.com/r18T5u5gSa — Doctor House (@Bobmacoy) June 29, 2023

" El producto (utilizado en el cuerpo de Luna) está aprobado y que no tiene nexo causal, lo he dicho en muchos programas, por eso opté por ir a la Justicia. La gente que cree en mí, no mira televisión o no se guía por lo que dicen en la televisión ”, declaró el médico.

“Lamento muchísimo, la enfermedad renal que tiene Silvina Luna, me parece terrible. Me imagino que alguien se va a operar porque quiere verse mejor y que termine con un problema de por vida, yo me siento muy mal. Nosotros no queremos dañar a nadie como profesionales", continuó su relato.

"Si alguien me hubiera dicho que este producto que estaba aprobado iba a causar un problema renal en una sola persona, no lo hubiera usado. No lo uso más hace mucho tiempo ”, sostuvo.

En cuanto a las declaraciones donde Luna, afirmó desconocer por completo las repercusiones de la intervención quirúrgica, dijo: “Nosotros al paciente le explicamos todo como funciona la cirugía, el paciente después firma un consentimiento en el cual corrobora que esta información fue dada ”.

Cuando le consultaron si le pediría perdón a Luna por los daños causados sobre su salud, Lotocki afirmó: “¿Perdón por usar un producto permitido que le provocó un problema? Entonces pido perdón por eso. Si hubiera usado un producto que estaba prohibido, si estaría bien que estuviera condenado, pero no es el caso. Hay análisis de Silvina Luna del 2010 que indican que tenía gammaglobulinas muy altas que podrían haberle provocado una insuficiencia renal. Ella tendría que hacerle juicio al Estado que permitió este producto ”.

