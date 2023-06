Aníbal Lotocki habla sin filtros y desata la polémica

Y continuó: “Lamento muchísimo, la enfermedad renal que tiene Silvina Luna, me parece terrible. Me imagino que alguien se va a operar porque quiere verse mejor, y que termine con un problema de por vida, yo me siento muy mal. Nosotros no queremos dañar a nadie como profesionales. Si alguien me hubiera dicho que este producto que estaba aprobado iba a causar un problema renal en una sola persona, no lo hubiera usado. No lo uso más hace mucho tiempo”. Y en cuanto a las declaraciones donde Luna, afirmó desconocer por completo las repercusiones de la intervención quirúrgica, dijo: “Nosotros al paciente le explicamos todo como funciona la cirugía, el paciente después firma un consentimiento en el cual corrobora que esta información fue dada. Que alguien diga que no conoce o que no sabía… esto fue descartado en el debate oral”.