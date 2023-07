Silvina Luna salió de terapia intensiva, pero aún está grave

2023-06-28-mi-silvina-luna-najpg.webp

Enfatizó que ella en este momento no se deja ver porque no desea exponerse en el estado en el que se encuentra, de la misma forma que no quiere recibir visitas:

No quiere visitas porque se siente débil. Los que la conocemos bastante sabemos que es muy coqueta también así que no quiere mostrarse así No quiere visitas porque se siente débil. Los que la conocemos bastante sabemos que es muy coqueta también así que no quiere mostrarse así

silvina-luna-internadawebp.webp

Ángel también comentó que le encontraron un poco de agua en los pulmones a la modelo, pero que “lo están solucionando con medicación y tratamiento”. Además, se pudo saber que Silvina pudo ponerse de pie gracias al trabajo con los kinesiólogos que la ayudan a recuperar fuerza muscular:

Sigue con las meditaciones a full con el celular Sigue con las meditaciones a full con el celular

Más contenidos de Urgente24

Procrear II: Nueva oportunidad para acceder a viviendas

Diego Santilli vs. Néstor Grindetti hacia las PASO

En Aerolíneas, otro guiño de Sergio Massa a La Cámpora

HRL prometió reabrir el aeropuerto de El Palomar

403 muertos en la Masacre de Shakahola: Una secta de Kenia