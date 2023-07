Procrear II: Nueva oportunidad para acceder a viviendas

image.png Las Parejas: Posee viviendas unifamiliares y dúplex de 2 dormitorios

Por último, en General Lagos la hacienda está también a pocas cuadras del centro y, a su vez, cuenta con amplios espacios verdes. Pueden acceder aquellos que tengan domicilio actual en la comuna del Departamento Rosario. Link de inscripción.

image.png General Lagos: Cuenta con casas unifamiliares de 2 dormitorios

En el momento de la inscripción, la página oficial del Ministerio de Desarrollo y Hábitat remarca, a través de un video, la importancia de tener cuidado con las estafas.

¿Cuáles son los requisitos para anotarse?

Los requisitos de 2023 para el plan Procrear, en su línea de Desarrollos Urbanísticos, son:

* No haber resultado beneficiado con planes de vivienda en los últimos diez años.

* No tener, tanto el/la titular, como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como copropietarios, al momento de iniciar el proceso de inscripción.

* Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite.

* Ser argentinos o extranjeros con residencia permanente en el país.

* Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.

* Acreditar el estado civil declarado en el formulario de inscripción, excepto el estado civil soltero.

* Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

* Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente, tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente, entre 1 y 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Los ingresos mínimos necesarios para acceder a una determinada vivienda podrán variar según el predio y la tipología seleccionada. De acuerdo a la información declarada en el formulario, se indicará si existen o no tipologías disponibles.

* Demostrar, como mínimo, 12 meses de continuidad laboral registrada.

* No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos nueve meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.

* El titular y el cotitular deberán encontrarse unidos por matrimonio, unión convivencial o unión de hecho.

Viviendas en todo el país

Este martes 18 de julio se abre la inscripción para acceder a cerca de 1.600 viviendas en 12 nuevos Desarrollos Urbanísticos de Procrear II, que fueron construidos íntegramente durante esta gestión. Además, se ponen a disposición más viviendas en otros 34 predios que ya están habitados. Estos nuevos predios estarán disponibles para que las familias puedan anotarse.

Se trata de los de Baradero, Junín, Mercedes, Monte Hermoso, El Palomar, (Buenos Aires); Trelew (Chubut); Monte Maíz, Viamonte, Pascanas (Córdoba); Río Gallegos (Santa Cruz); San Juan - La Ramada (San Juan); y Las Parejas (Santa Fe). Además, vuelven a abrir los otros tres predios que también fueron edificados durante esta gestión: San Martín II (Buenos Aires); Roque Saenz Peña (Chaco); y General Lagos (Santa Fe).

Por otro lado, también estarán disponibles a inscripción viviendas ubicadas en los Desarrollos Urbanísticos Bahía Blanca, Bolívar, Carmen de Patagones, Ciudad Evita, Ituzaingó, Lincoln, Merlo, Morón, San Antonio de Areco, San Martín, San Nicolás (Buenos Aires); Estación Buenos Aires y Estación Saenz (CABA); Barrio Liceo, Cavanagh, San Francisco (Córdoba); Paraná (Entre Ríos), Jujuy (Jujuy); Maipú, Malargüe, Mendoza Capital, San Rafael (Mendoza); Posadas (Misiones); Río Gallegos (Santa Cruz); Huaico (Salta); Estación Cambios, Sunchales (Santa Fe); La Banda, Santiago del Estero (Santiago del Estero); Río Grande (Tierra del Fuego).

