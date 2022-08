Viruela del mono en mascotas: ¿Qué dicen los expertos?

image.png

El primer caso en mascotas

En París, dos pacientes varones que viven juntos consultaron a los médicos por síntomas de viruela del mono, tales como fiebre, dolores de cabeza y el sarpullido.

Doce días después, el galgo italiano macho de los pacientes dio positivo. La mascota también tenía lesiones asociadas con la enfermedad y, luego de comparar muestras de los tres, descubrieron que se trataba de la misma cepa del virus.

Los dueños dijeron que dormían con su perro en la misma cama.

Lori Teller, presidenta de la Asociación Médica Veterinaria Estadounidense, afirmó que mascotas que no sean perros también puede ser susceptible de contraer la viruela del mono de un dueño humano.

“En condiciones experimentales, se ha descubierto que los conejos y los ratones desarrollan signos de viruela del mono después de la exposición oral e intranasal al virus”, dijo a Medical News Today.

Asimismo, agregó que aún "no está claro si los gatos son susceptibles".

Richard Silvera, director del programa de Infectious Diseases Fellowship y profesor de medicina en la Escuela Icahn de Medicina en Mount Sinai, Nueva York, dijo al mismo medio que no se sorprendió al escuchar que la viruela del mono se trasmitió a un perro.

"Me imagino que, si tuviera una lesión en la mano y acariciara a un perro, teóricamente podría infectarlo”, explicó Silvera. “O si tienes lesiones en tu cuerpo, dormiste en una cama y luego el perro también durmió allí, sería una forma de transmisión".

image.png

¿Cómo proteger a las mascotas?

Según Silvera, la prevención es igual que en humanos:

“Si tienes viruela del simio y estás viviendo con otras personas o con otras criaturas como animales, trata de aislarte de los demás, así que no compartas sábanas, no compartas una cama, incluso con un perro o un gato. No los dejes dormir en tu cama si tienes una infección activa de viruela del mono”.

“El lavado de manos será muy importante”, agregó. “Lavar la ropa de cama por separado de las que se usan en el hogar. Y si van a estar en contacto cercano, usar una máscara será la forma de proteger tanto a sus mascotas como a su hogar”.

Por su parte, Teller recomendó que al advertir los síntomas en un animal que estuvo expuesto al virus, "debe ser visto de inmediato por un veterinario”.

