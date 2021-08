Variante Delta: ¿Son las dosis de refuerzo la solución?

La variante Delta seguirá infectando a las personas que han sido vacunadas. Y eso significa que cualquiera que todavía no esté vacunado en algún momento se encontrará con el virus […], y no tenemos nada que detenga esa transmisión La variante Delta seguirá infectando a las personas que han sido vacunadas. Y eso significa que cualquiera que todavía no esté vacunado en algún momento se encontrará con el virus […], y no tenemos nada que detenga esa transmisión