TikTok batalla con reguladores desde Europa a Indonesia

Ahora le toca opinar al Ministerio de Comercio de Indonesia. Si la sociedad Tokopedia / TikTok Shop no funcionara, habrá que reorganizar el negocio luego de haber invertido US$ 1.500 millones. Pero siempre hay alternativas. De hecho, si fuera por los obstáculos, TikTok ya no existiría. Basta recordar cómo Donald Trump quiso liquidarla cuando fue Presidente de USA.

tiktok_shop.webp TikTok Shop, un Mercado Libre en expansión.

Proyecto Clover

El otro frente abierto de TikTok es con la Unión Europea / Comunidad Económica.

En su decadencia, Europa es incapaz de generar tecnologías digitales globales. Pero se espanta con lo que viene de afuera, que casi siempre es de USA o de China.

Hace casi 12 meses TikTok 'filtró' su Proyecto Clover, que apunta a ofrecer un entorno de protección reforzado para los datos de los usuarios europeos, inversión de 12.000 millones de euros en 10 años en eguridad de los datos europeos de TikTok.

El Proyecto Clover se compone de

almacenamiento de los datos de los usuarios europeos, por defecto, en Europa;

aplicación de garantías y restricciones adicionales en torno a esos datos a partir de los controles actuales;

supervisión y verificación independientes de estas garantías por parte de una empresa de seguridad externa; e

incorporación de tecnologías avanzadas de mejora de la privacidad de estos procedimientos ya de por sí sólidos.

clover.jpg Proyecto Clover, para vencer las resistencias europeas.

Avances

TikTok anuncia avances en su iniciativa:

El 1er. centro de datos irlandés ya está operativo y ha comenzado a migrar y almacenar en él los datos de los usuarios europeos, que hasta ahora se almacenaban en USA.

El centro de datos de Noruega está muy avanzado. Han empezado a instalar y probar servidores, y entrará en funcionamiento en el transcurso de 2024. Funcionará con energía 100% renovable y reutilizará el calor para otros proyectos.

NCC Group, empresa europea líder en ciberseguridad, será el proveedor independiente de seguridad del Proyecto Clover. NCC Group auditará de forma independiente los controles y garantía de datos, supervisará los flujos de datos, proporcionará una verificación independiente de los protocolos de seguridad e informará de cualquier incidente.

