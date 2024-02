7 sorprendentes razones por las que no llegas al orgasmo

Muchas mujeres no han tenido nunca un orgasmo, a otras se les dificulta llegar al clímax durante el sexo, y unas cuantas no quedan satisfechas con la frecuencia con que tienen un orgasmo. Pero, ¿Por qué no llego al orgasmo en las relaciones sexuales? Existen varias cosas que pueden influir. Aquí hay algunos motivos.