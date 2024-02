¿Deberías preocuparte por la eyaculación dolorosa?

Prostatitis

La prostatitis es una causa muy frecuente de eyaculación dolorosa. Esta afección se caracteriza por la inflamación de la glándula prostática, generalmente, provocada por una infección con bacterias. De acuerdo con MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, uno de los síntomas de prostatitis es dolor al eyacular. La prostatitis también puede provocar sangre en el semen, dolor al defecar, dolor al orinar, sangre en la orina, escalofríos, fiebre, enrojecimiento de la piel, dificultad para orinar y malestar en el abdomen.

Uretritis

De acuerdo con Canadian Men's Health Foundation, la uretritis es otra de las posibles causas de eyaculación dolorosa. La uretritis es un trastorno que supone la infección de la uretra, el conducto por donde se expulsa la orina desde la vejiga al exterior. Además del dolor al eyacular o durante las relaciones sexuales, la uretritis puede manifestarse con sangre en la orina, micción urgente, dolor al orinar, secreción del pene, fiebre, inflamación del pene, picazón en el pene e inflamación de los ganglios linfáticos.

Infección de Transmisión Sexual

Existen varias Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) que pueden producir dolor al eyacular. Específicamente, los hombres podrían sentir ardor durante o después de la eyaculación. Entre las ITS que están asociadas a la eyaculación dolorosa se encuentran la clamidia, gonorrea y tricomoniasis.

Daño a los nervios del pene

Otra causa de eyaculación dolorosa es el daño a los nervios del pene. "Los trastornos que afectan el sistema nervioso, como la diabetes, pueden dañar los nervios asociados con el orgasmo y la eyaculación", indica Medical News Today. "Algunas lesiones físicas también pueden dañar los nervios", por ejemplo, lesiones en la médula espinal. En este caso también se podría experimentar molestia al eyacular.

Cáncer de próstata

El cáncer de próstata es un cáncer frecuente que puede generar algunos problemas en la eyaculación. Si bien, no provoca síntomas en las primeras etapas, en caso de que se presenten, estos pueden variar dependiendo del tamaño y ubicación del tumor. Ahora bien, el New York State Departament oh Health indica que si un hombre tiene cualquier problema con flujo débil o interrumpido de la orina, dolor al orinar, eyaculación dolorosa, sangre en la orina o semen, o dolor en la espalda, cadera o pelvis, debe ver a un médico.

Problemas emocionales

Aunque parezca extraño, los problemas psicológicos también pueden hacer que la eyaculación sea dolorosa. En el blog Quirónsalud explican que "hay hombres que solo tienen molestias en la eyaculación en las relaciones sexuales pero no con la masturbación; esto puede indicar un problema en la pareja". Y agregan que cuando la eyaculación duele, "también se deben descartar situaciones como depresión y ansiedad, que tienen un impacto negativo en la actividad sexual".

