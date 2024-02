TikTok / ByteDance se esmera: "La confianza llegará con el tiempo"

Desde 2019, con más de 1.000 millones de usuarios mensuales, ByteDance fue valorada en US$ 75.000 millones, la startup más valiosa del mundo. La riqueza personal de Zhang se estima en US$ 22.600 millones, y es la 9na. persona más rica de China.

La entrevista

Shou Zi Chew es el CEO de TikTok y fue entrevistado por Dexter Thomas en Wired.

Chew está empeñado en desarrollar más raíces de TikTok en USA. Los festivales musicales que ha comenzado a organizar van en esa dirección.

Sucede que hay que remontar el espionaje a periodistas que ByteDance cometió, aparentemente a finales de 2022. Luego, la creciente animadversión ciudadana a entregar datos personales a las redes sociales. Y la xenofobia antichina en Washington DC.

Chew prometió en el Congreso trasladar todos sus datos de ciudadanos estadounidenses a servidores en USA.

Él es de Singapur y es admirador de Lee Kuan Yew, el fundador de su país natal, denunciado como ex espía británico en la fauna conspiranoica.

Shou-Zi-Chew.jpg Shou Zi Chew, CEO de TikTok.

El éxito de TikTok

Dexter Thomas:

TikTok ha modificado de forma irreversible la trayectoria de nuestra cultura, pero eso no garantiza que vaya a estar ahí para recoger los beneficios. India, por ejemplo, prohibió la aplicación hace tiempo, y está siendo objeto de creciente escrutinio en un grupo de otros países. Hasta ahora ha caminado por la cuerda floja política, pero unas malas relaciones públicas podrían derribarla. Quizá por eso, la jefa de comunicación de TikTok, quien también trabajó en la política estadounidense, hizo ademán de grabar con su teléfono la conversación con Chew. TikTok ha modificado de forma irreversible la trayectoria de nuestra cultura, pero eso no garantiza que vaya a estar ahí para recoger los beneficios. India, por ejemplo, prohibió la aplicación hace tiempo, y está siendo objeto de creciente escrutinio en un grupo de otros países. Hasta ahora ha caminado por la cuerda floja política, pero unas malas relaciones públicas podrían derribarla. Quizá por eso, la jefa de comunicación de TikTok, quien también trabajó en la política estadounidense, hizo ademán de grabar con su teléfono la conversación con Chew.

Pero aquí va un fragmento del diálogo, editado por Wired, por cierto:

"(...) -Creo que el mundo no sabe mucho de usted como persona. Así que dejemos TikTok en paz. ¿Quién es Shou Zi Chew?

-¿Quién soy? Crecí en Singapur. Nací allí, mi bisabuelo se mudó allí hace muchos años. Tuve una infancia típica de Singapur. Quería ver mundo, porque Singapur es fantástico, pero es diminuto. Así que me fui al Reino Unido a estudiar. Entré en Goldman Sachs, trabajé allí un par de años, conocí a un empresario de internet que creó una sociedad de inversión para invertir en Facebook. Así que me uní a él, y a través de eso conocí al tipo que fundó ByteDance. Y en su primera iteración, la idea era tan simple, pero tan poderosa. Así que lo conocí en 2012, y ... (...)

Ganar la confianza

-¿Ha sentido que hay una injusticia o un escrutinio extra de TikTok debido a los orígenes de la empresa?

-En gran medida, sí. Creo que es una de las razones por las que tenemos un déficit de confianza mayor que la mayoría de las compañías. Tal vez nuestra línea de confianza de partida está por detrás de otras empresas, pero también creo que hay enfoques muy serios que hemos tomado para tratar de ganar esa confianza y cerrar esa brecha. Hablé de esto durante la audiencia en el Congreso, ya sabes todo esto, todo esto es información pública, hemos construido un proyecto para hacer frente a esas preocupaciones. Dedicamos mucho tiempo a entenderlas. Nos preocupaba la seguridad de los datos, nos preocupaba la transparencia de nuestro código. No solo hemos hablado de ello, sino que lo hemos puesto en práctica. Hemos construido un proyecto en el que ponemos todos los datos en un entorno de terceros, a través de Oracle. Es una configuración que no tiene precedentes, y ninguna otra empresa que yo conozca ha establecido esto. Si se tienen en cuenta todas estas preocupaciones, con el tiempo llegará la confianza. (...)

-¿Hay algo que cree que TikTok está haciendo mejor que otras aplicaciones para hacer frente a eso?

-Creo que quiero centrarme en nosotros mismos. Hemos invertido muchísimo, no solo en tecnología para ayudarnos a moderar el contenido, sino también en la evolución de las políticas y las directrices de la comunidad. Hemos invertido en muchas personas para que nos ayuden a moderar los contenidos. Hemos trabajado con muchos expertos.

¿Ha oído hablar del algospeak [lenguaje algorítmico, utilizado para publicar sobre temas que van contra las normas de una plataforma ]?

-Sí, he oído hablar de él. Sí.

¿Qué le parece?

-Es difícil [enfrentarlo] como desafío técnico. Pero creo que es algo que se puede superar con los avances de la tecnología. Soy optimista.

tiktok44.jpg TikTok en desarrollo permanente.

Cultura escapista

-Yo diría que el algospeak existe por buenas razones. Puedo darle un ejemplo. [Le muestro un TikTok] Se trata de alguien que habla del conflicto en Israel y Palestina. Existe la percepción de que TikTok no deja decir estas cosas, así que para evitarlo, la gente expresa cosas en los comentarios como "Gracias por estos consejos de belleza" o "Es una receta estupenda" para engañar al algoritmo y hacerle creer que este TikTok trata de algo diferente. Parece que hay mucha gente en la plataforma que intenta engañar al algoritmo.

-Lo que tratamos de hacer aquí es mantener la comunidad segura e inclusiva para todos. Siempre hay libertad para que los usuarios se expresen si no infringen ninguna de nuestras directrices. Como puedes imaginar, se trata de una función muy compleja, y nuestro equipo de confianza y seguridad siempre está pendiente de que el contenido de la plataforma no sea violatorio.

-Supongo que la pregunta que le hago aquí es: ¿qué opina del hecho de que haya surgido una cultura que trata constantemente de eludir las cosas?

-Creo que mientras ha habido normas, ha habido gente que ha intentado saltarse las normas. Creo que lo realmente importante es asegurarse de que se entiende bien el espíritu de lo que intentamos hacer, y el espíritu es: "Mira, intentamos crear una plataforma para la creatividad y para la alegría".

-Pero para ello, tanto creadores como comentaristas sienten la necesidad de esquivar lo que creen que son censores.

-Cierto.

-Entonces, ¿cómo ve eso?

-Necesito entender específicamente lo que estás tratando de decir. Mira, ¿qué queremos decir con "esquivar a los censores"? Si están diciendo algo que en realidad es un discurso de odio y viola el espíritu de la plataforma ...

Las directrices

(...) -Digamos que en este caso no lo es. Alguien está diciendo: "Oye, creo que esto es realmente importante. Todos ustedes deben prestar atención a lo que está pasando ahí fuera ". Pero luego sentir que a TikTok no le va a gustar esto.

-Oh, no, pero creo que las directrices son claras sobre lo que hacemos y lo que no hacemos. Si estás hablando de un pequeño grupo de malos actores que están tratando de encontrar una laguna, entonces nuestro papel siempre será detener eso. Si lo que quiere decir es que hay mucha gente que no entiende nuestras normas, no creo que sea el caso.

-No estoy seguro de que ese sea el problema, que la gente no entienda...

Ejecutivo de Comunicaciones de TikTok: -Usted puede apelar.

Chew: -Sí, puedes apelar.

-Por ejemplo, los medios de comunicación han tenido que evitar a veces decir cosas como "Alguien fue asesinado" cuando es un hecho. Verá que medios respetados evitan ciertas palabras, o incluso utilizan palabras como "sin vida". No se trata de gente haciendo cosas malas. Son personas que intentan comunicarse.

-Creo que ahora entiendo mejor la pregunta. Está claro que priorizamos la seguridad muy seriamente, como puedes imaginar. Y algo de esto podría ser que estamos siendo demasiado protectores, una mala moderación que se inclina del lado de ser cuidadosos. A veces hemos retirado algo por exceso de precaución. La posición de la moderación es muy importante. No se trata solamente de reducir los índices de infracción, sino también de reducir el exceso de moderación que se produce. Es un precio que hay que pagar, y hay que encontrar el equilibrio adecuado. Has mencionado ciertas palabras, como "matar" o "muerte", que activan las normas de moderación de contenidos. Primero se retiran por precaución, y luego si recurren... no es una buena experiencia para el usuario. Lo comprendo. Da a los usuarios una impresión equivocada de lo que sus directrices están tratando de lograr.

Tiktok.jpg TikTok en expansión.

Las minorías

-Creo que, en particular, da a muchos usuarios la impresión de que si tienen una opinión menos popular o minoritaria, esa opinión no es aceptable.

-Solo quiero aclarar que las directrices de la comunidad abarcan todo lo que creemos que está bien y lo que no. Y muchas veces llevará tiempo que la gente entienda que así es como moderamos. Así es como se construyen las políticas, así es como decenas de miles de moderadores hacen su trabajo. Tienes que darles algo para hacer su trabajo, y ese es el conjunto de directrices. Todo se deriva de eso. (...)

-¿Existe algún tipo de protección que se pueda ofrecer a los usuarios para garantizarles que el contenido que suben aquí se utilizará en esta plataforma y no será reproducido por terceros?

-Tendría que investigarlo.

-De acuerdo.

-Porque en el pasado, si publicabas algo, era de dominio público. Está ahí fuera. (...)".

