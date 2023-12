Viral/TikTok: Mujer trans rompió en llanto por ser rechazada

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fi%2Fstatus%2F1740028891908173864&partner=&hide_thread=false Mujer trans rompe en llanto, porque su cita le canceló cuando ella le confirmó que no es una mujer biológica.

¿Qué opinan? ¿El hombre es homofóbico o solo ejercicio su libertad de elección?

“ Hoy íbamos a quedar a las 22. Y yo quería ver, si cuando lo conocía, se lo contaba. ¿Pero por qué tendría que estar obligada a contárselo? No sé qué me pasa a mí: yo no quiero ser así, quiero ser una mujer más del mundo. Estoy harta de que me rechazan por ser chica trans. Tienes un pedazo de mujer en frente tuyo, cómo lo vas a rechazar. Al final el chico me preguntó si era trans, pero ¿por qué no se lo dije desde un principio? ”.