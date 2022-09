Sensores de temperatura para detectar cáncer de mama

Este circuito de salud incluye estudio de mamas, test de HPV, test de colon, prevención de patología renal, prevención de patología cardíaca y metabólica.

En qué consiste

Los nuevos dispositivos beneficiarán a unas 60.000 sanjuaninas pertenecientes a los sistemas públicos y privados de salud, en una primera etapa.

Se trata de almohadillas autoadhesivas (parches) que complementan el estudio de la salud de las mamas de una manera rápida, accesible y sin dolor. Esta tecnología se encuentra aprobada por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) y la ANMAT.

La la presentación estuvieron

el gobernador Sergio Uñac;

el vicegobernador, Roberto Gattoni;

la ministra de Salud Pública de San Juan, Alejandra Venerando;

el presidente de la Corte Justicia de la provincia, Juan José Victoria;

el superintendente de Salud de la Nación, Daniel López.

También participaron,

el director de Welwaze Medical, con sede en Miami (USA), Joseph H. Dayan ; y

; y el CEO de Welwaze Medical, Alex Jimenes Nerss.

Gobernador Sergio Uñac:

El cáncer de mama es causa principal de la muerte de mujeres en todo el mundo y quiénes tenemos responsabilidades públicas no solo tenemos que detectar el problema sino dar respuestas al mismo. De eso se trata de este programa, una herramienta para mejorar la calidad de vida de nuestras mujeres.

Luego él destacó que este dispositivo es la herramienta para dar el primer paso que es la detección, un paso vital ya que cuando el cáncer de mama está en el primer estadío la posibilidad de supervivencia es de más del 90 %. “Esta herramienta es de fácil aplicación y con ella el Estado puede llegar hasta el último rincón de la provincia”.

El gobernador también puso en contexto esta campaña que va en línea con otras que buscan mejorar la calidad de vida de las personas, ya desarrolladas por el gobierno de la provincia.

“Es importante en tanto le sirve a la sociedad y es ahí cuando debemos convertirla en política de Estado. Cuando decíamos que es importante para la salud que la sociedad practique algún deporte, después de seis años logramos que San Juan sea la provincia argentina donde más ciudadanos hacen alguna actividad física”, dijo el mandatario sanjuanino.

Joseph H. Dayan, de Melwaze:

Me siento muy emocionado, soy un cirujano que cuida una persona a la vez. Tengo pacientes con cáncer mamario y también ha perdido pacientes, muchas de ellas muy jóvenes. Sabemos que el cáncer de mama es curable si lo tomamos a tiempo. Tenemos las herramientas para detectar y curar el cáncer y tenemos que acercar la brecha de los pacientes que no tienen acceso por distintas razones. Para mí es muy emocionante ser parte de este viaje y compartir esto con este equipo tan talentoso que va a mejorar la salud y va a salvar muchas vidas.

La ministra Alejandra Venerando explicó que el Dispositivo Complementario de Estudio Mamario tuvo su prueba piloto en San Juan en 2 centros sanitarios donde se testearon en 308 mujeres de las cuales 11 fueron detectadas con anomalías.

cancer de mama.jpeg Presentación en la Provincia de San Juan.

Cómo funcionan

Celbrea es un dispositivo de detección térmica desechable y asequible para el control de la salud de los senos.

El mismo tiene como objetivo agregar a los protocolos de evaluación estándar existentes de los médicos un examen rápido e indoloro. Estos dispositivos no reemplazan una mamografía, pero proporciona una forma de detectar enfermedades mamarias, incluido el cáncer de mama.

Los parches o pads (que se se utilizan solo una solo vez) miden la diferencia de temperatura de los senos. Según datos de la compañía, cuando se desarrolla el cáncer de mama se forman nuevos vasos sanguíneos para apoyar el crecimiento del tumor. Ese proceso se conoce como angiogénesis.

Genera un aumento del metabolismo celular que causa que el área emita más calor de lo normal. Los parches cuentan con 1.188 sensores que miden la temperatura en tres ubicaciones clave en cada mama.

Celbrea TMD compara la temperatura de un segmento del seno con el otro, para que un profesional de la salud pueda identificar la actividad celular anormal.

La aplicación escanea los parches y realiza el monitoreo y registro de los resultados. Su desarrollo está basado en inteligencia artificial. Procesa el genotipo y fenotipo de cada persona considerando también su experiencia de vida y exposición a factores de riesgo.

La tecnología detrás del producto se basa en los principios de la termografía investigados por el doctor MM. Gautherie, de la Universidad Louis Pasteur en Estrasburgo, Francia.

La campaña en San Juan

La Provincia cuenta con un circuito de salud de la muje que permite acceder a un control de salud femenino en 1 solo día.

En una 1ra. etapa, se capacitará a 40 equipos de salud.

Durante 20 meses, se apunta llegar a 60.000 mujeres pertenecientes a los sistemas públicos y privados de salud.

Se convocará a mujeres de un grupo etario según sus factores de riesgo, asegurando el cumplimiento de la equidad y la oportunidad en el diagnóstico. Se usarán los parches en mujeres de 40 a 79 años y mujeres con factores de riesgo entre los 25 y los 40 años.

Se incorporará la Unidad Sanitaria Móvil, con funciones de cada Nivel de Atención y red de derivación de casos positivos.

En caso de resultado negativo del estudio, el seguimiento se realizará según normas vigentes de acuerdo a edad y riesgo.

En caso de resultado positivo del estudio, se procederá a la derivación al nivel de complejidad conveniente para completar el estudio y tratamiento requerido en cada caso.

Se incorporará el concepto de Navegadoras, consistente en la labor de trabajadores sociales que realizan el rastreo del cumplimiento de cada una de las indicaciones del sistema de salud hacia la paciente y la búsqueda de las soluciones en las barreras en el sistema que se pudieran detectar.

Se dispondrá de tarjetas de transporte gratuitas para las pacientes con diagnóstico positivo de cáncer de mama. Con esta medida se pretende el acceso a movilidad de la paciente derribando una de las barreras de acceso a la salud.

Se protocolizará el papel del recurso humano incluido en este plan: psicólogas, enfermeras, promotores de salud, médicos, trabajadoras sociales.

