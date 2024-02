Retroceso del 'Glaciar del fin del mundo': Deshielo irreversible en la Antártida

image.png El Glaciar del Fin Del Mundo comenzó a derretirse hace 80 años

Bloque de hielo inestable

El bloque de hielo antártico, el glaciar Thwaites/Del Fin del Mundo, según los científicos de Houston está perdiendo alrededor de 50 mil millones de toneladas de hielo más de lo que recibe en forma de nevadas: está en una situación de inestabilidad y casi irreversible.

Los autores del estudio para la revista Proceedings of the National Academy of Sciences plantean que el retroceso de los glaciares probablemente fue iniciado por un patrón climático extremo de El Niño que calentó la Antártida occidental. Según estos científicos de Houston, el glaciar aún no se ha recuperado del deshielo y actualmente contribuye al 4% del aumento mundial del nivel del mar.

El estudio concluye también que tal cambio no es aleatorio ni específico de un glaciar, es decir, es consecuencia de un cambio climático. Asimismo, los hallazgos dejan claro que el retroceso en la zona de anclaje de los glaciares, o el área donde los glaciares pierden contacto con el fondo marino y comienzan a flotar, se debió a factores externos como cambios en la circulación oceánica y atmosférica.

Calentamiento global por El Niño y por Humanos: Deshielo irrversible

El equipo de trabajo analizó núcleos de sedimentos marinos extraídos del fondo del océano para reconstruir la historia glaciar desde principios del Holoceno hasta el presente. Recordemos que el Holoceno, es una etapa geológica que inició tras la última edad de hielo, hace 11.700 años.

Los investigadores usaron tomografías computarizadas para tomar radiografías del sedimento marino de hielo y reconstruir su historia evolutiva. Tras ello utilizaron la geocronología, o la ciencia de datar los materiales terrestres

Luego de recabar toda la información empírica, los científicos aseguran que el retroceso del glaciar Thwaites fue desencadenado por un evento del El Niño extremo que ocurrió en un momento en que el glaciar probablemente ya estaba en una fase de derretimiento. "Es como si te dieran una patada cuando ya estás enfermo, tendrá un impacto mucho mayor", dijo Julia Wellner, profesora asociada de geología en la Universidad de Houston y una de las autoras del estudio.

Si ambos glaciares (Thwaites y Pines) están retrocediendo al mismo tiempo, eso es evidencia adicional de que están siendo realmente forzados por algo Si ambos glaciares (Thwaites y Pines) están retrocediendo al mismo tiempo, eso es evidencia adicional de que están siendo realmente forzados por algo

Veloz derretimiento glaciar

Según James Smith, geólogo marino del British Antarctic Survey y coautor del estudio, estos cambios glaciares (deshielo por El Niño más incidencia del hombre con sus contaminantes) son alarmantes porque una vez que se desencadenan no se pueden frenar.

"Una vez que se pone en marcha un retroceso de la capa de hielo, puede continuar durante décadas, incluso si lo que lo inició no empeora", explicó a CNN. Y agregó que estos glaciares "no muestran signos de recuperación, lo que probablemente refleje la creciente influencia del cambio climático causado por humanos".

image.png El océano continua calentándose por gases del efecto invernadero en una línea ascendente, lo que representa un gran problema para la fauna acuática tal como los corales que son sensibles al cambio de temperatura.

Es más, la ONU sostiene que los glaciares se están derritiendo a ritmos vertiginosos y que los indicadores de cambio climático baten récords.

El informe a cargo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de las Naciones Unidas detalló el aumento de la temperatura media del planeta: en el 2022 fue de 1,15 °C, siendo más cálida incluso que la de la época pre-industrial.

La elevación de la temperatura media global a 1,11 °C en el 2022, el año más cálido de la historia de la humanidad, exhibió la problemática del calentamiento global que provocaría que 15 millones de humanos estén en riesgo de vida por un inminente violento caudal de desglaciación con fragmentos de rocas y hielo, siendo los más afectados, unos cuatro países.

Como consecuencia del adelgazamiento de la capa de ozono y de las concentraciones elevadas de los gases del efecto invernadero por nuestro estilo de vida contaminante, el clima mundial se ha tornado más cálido en algunas zonas.

Por ende, los glaciares se empiezan a descongelar y ese agua de deshielo se comienza a acumular en las huellas depresivas que van dejando, formándose entonces lagos que pueden desbordarse de manera repentina, inundando hasta 120 kilómetros a la redonda, lo que se conoce como desborde violento de lago glaciar o GLOF.

