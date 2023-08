META lanza super traductor con IA y arranca con 100 idiomas

Meta afirmó que el objetivo de SeamlessM4T es construir un traductor universal de idiomas, como el ficticio Pez Babel de La Guía del autoestopista galáctico, una novela de ciencia ficción escrita por Douglas Adams.

“Construir un traductor universal de idiomas es un desafío porque los sistemas existentes de voz a voz y de voz a texto solo cubren una pequeña fracción de los idiomas del mundo ”, dijo Meta. “ Pero creemos que el trabajo que anunciamos hoy es un importante paso adelante en este viaje ”.

El modelo tiene potencial para facilitar la comunicación entre personas que hablan diferentes idiomas, especialmente en contextos donde se requiere una traducción rápida y precisa. Por ejemplo, podría ser útil para profesionales de la salud, periodistas, diplomáticos, viajeros, estudiantes o refugiados.

