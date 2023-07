Mercado Pago: El truco para evitar que te vacíen la cuenta

Una vez agregadas, estas personas de confianza podrán reportar por vos el robo o la pérdida de tu teléfono. La velocidad con que lo hagan va a ser clave para garantizar que nadie pueda acceder a tu cuenta.

Al reportar el robo o pérdida del teléfono se cierran las sesiones y se desvinculan todos los dispositivos de la cuenta. Para volver a iniciar sesión hay que identificarse con reconocimiento facial.

mercado pago persona de confianza.jpg

Mercado Pago, Ualá y otras billeteras digitales: Cómo evitar estafas

Los casos de fraude o estafa se producen en su gran mayoría, por errores cometidos por los propios usuarios, quienes brindan datos como códigos, contraseñas o números de tarjeta sin chequear previamente desde donde les solicitan esa información. Es por eso que es más que recomendable solo usar los canales oficiales de las aplicaciones para comunicarse y no responder a mensajes que llegan antes que el usuario inicie el reclamo por las vías habituales.

Como las contraseñas pueden ser robadas o filtradas, no es recomendable repetirlas en todas las plataformas de finanzas tecnológicas. Del mismo modo, es muy importante no usar contraseñas que puedan ser descifradas a través de la ingeniería social: es decir, no usar nombres propios, nombres de mascotas, fecha de cumpleaños, direcciones ni ningún dato que tenga un correlato con la identidad física de la persona usua En el caso que las contraseñas se pierdan, se sugiere utilizar el doble factor de autenticación, tal es el caso de herramientas como huellas biométricas o digitales y reconocimiento facial.

Más noticias en Urgente24

SUBE: El requisito obligatorio para seguir utilizándola

AFIP: Cómo evitar problemas al recibir transferencias

Acción y venganza: Liam Neeson regresa con nueva película

Llegó la tranquilidad al dólar, la inflación y el Merval

Stellantis y la pinza con la que domina el mercado argentino