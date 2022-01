Y agregan que "las actividades económicas, culturales y recreativas relacionadas con el mar se verían afectadas, causando un daño irreparable en todas las ciudades y pueblos costeros".

"Exigimos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dirigido por Juan Cabandie, y a todas las autoridades municipales, provinciales y nacionales que frenen este proyecto que pone en riesgo la vida en nuestras comunidades", solicitan.

https://twitter.com/GreenpeaceArg/status/1479119079038353414 La exploración petrolera offshore es una práctica peligrosa que genera impactos irreversibles en los ecosistemas marinos, las playas, las costas y las comunidades No vamos a dejar que las petroleras destruyan el Mar Argentino https://t.co/U8bqWYaXyD #MarArgentinoSinPetróleo pic.twitter.com/XNpYZS1i90 — Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) January 6, 2022

Desde el Gobierno insisten con la idea de que este tipo de exploración petrolera se hace "desde hace 60 años" y que "en la provincia Buenos Aires se han hecho 18 pozos de exploración en la historia y no ha habido ningún accidente medioambiental ni humano".

Sin embargo, diversos especialistas y ambientalistas advierten sobre los riesgos de la exploración sísmica.

Exploración petrolera: "¿Argumentos a favor? Ninguno"

Por caso, Diego Taboada, presidente Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) y Vicepresidente de Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Areas de Influencia, aseguró que "es conocido el impacto que las actividades de exploración y explotación petrolera pueden generar sobre la fauna marina en general, los cetáceos en particular, y sus hábitats".

En una entrevista con La Izquierda Diario, el especialista dijo que "las actividades propuestas generarán impactos que coadyuvan a la degradación del hábitat, que ya se encuentra afectado por numerosas amenazas como la sobrepesca, el calentamiento global y la contaminación, entre otras".

En particular, el especialista se refirió a su área de investigación, el impacto que podría tener la exploración petrolera para las ballenas francas. "Los monitoreos de las rutas de las ballenas muestran el impacto negativo que las prospecciones sísmicas pueden ocasionarles a ellas y a su hábitat. En primer lugar, los desplazamientos de miles kilómetros muestran que las áreas de campaña CAN 100, 108 y 114 y no solamente estas, sino todas las que se van a proponer con el tiempo se superponen con áreas muy relevantes para las ballenas francas durante toda su época de alimentación, que es en primavera y en verano. Los recorridos destacan que las ballenas hacen un uso intensivo de esas áreas de interés, es conocido el impacto que puede generar en la fauna marina la exploración y explotación petrolera".

"En segundo lugar, los cetáceos dependen de la producción y percepción del sonido para la mayoría de sus funciones vitales, tales como obtener información de su entorno, detectar presas, predadores, orientarse, comunicarse y para su reproducción. Por lo tanto, la introducción de ruido de alta intensidad, como es el caso de las prospecciones, afecta funciones biológicas esenciales y también genera daños fisiológicos y físicos que pueden llevar a la muerte", explicó.

Consultado acerca de si hay argumentos a favor sobre este tipo de prácticas de exploración petrolera, Taboada fue contundente: "¿Argumentos a favor? Ninguno, solo modelos basados en criterios energéticos obsoletos y que no se condicen con los compromisos ambientales asumidos por el Estado nacional".

Y añadió: "un derrame de petróleo siempre es una catástrofe ambiental que se extiende en el tiempo y en el espacio marino. Destruye hábitats, especies y sus interrelaciones. No existe el riesgo cero para este tipo de actividad. Por lo tanto, un derrame de petróleo en cualquier lugar del Mar Argentino tendría consecuencias negativas para todo el ecosistema, incluyendo las costas de Chubut, afectando por muchos años la calidad de vida de las personas, las especies marinas y la actividad turística que ellas generan".

En tanto, el especialista marcó la contradicción de esta decisión tomada por el Gobierno, ya que "debido a su valor ecosistémico, estas mismas áreas fueron identificadas como potenciales Áreas Marinas Protegidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, por lo que esta decisión se contradice en absoluto".

marcha-contra-petroleras-mdq.jpg

Cabe recordar que el pasado martes 4 de enero, en diferentes partes de la Argentina -sobre todo en las localidades costeras como Mar del Plata, Necochea y Villa Gesell, entre otras- se llevaron a cabo multitudinarias marchas contra el proyecto del Gobierno, bajo el lema 'Atlanticazo'.

“Cuidemos la vida”, “El agua vale más que el oro”, “Fuera del mar argentino”, “Aquí vivimos, aquí decidimos, no petroleras, si renovables”, “No a la contaminación”, “Mar sin petróleo”, “No a las petroleras en el mar argentino”, fueron algunas de las consignas del público en las manifestaciones en Necochea, según informa el Diario Cuatro Vientos.

Además, hubo cánticos en rechazo a la medida y para exigir que se revea el permiso otorgado a la empresa Equinor para realizar extractivismo.