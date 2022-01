Exploración offshore: Axel Kicillof sacó cuentas y dice que "es imposible un derrame"

El 24 de diciembre por la mañana, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación emitió la Resolución es la 436/2021, publicada en el Boletín Oficial, con la cual aprobó el proyecto de exploración sísmica petrolera en el Mar Argentino a la altura de Mar Del Plata El 24 de diciembre por la mañana, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación emitió la Resolución es la 436/2021, publicada en el Boletín Oficial, con la cual aprobó el proyecto de exploración sísmica petrolera en el Mar Argentino a la altura de Mar Del Plata

A propósito de ello, el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié fue muy criticado, sobre todo, porque en ese momento miles de hectáreas de la Patagonia ardían bajo el fuego.

https://twitter.com/EstebanBMartine/status/1476530735842480135 Se prende fuego medio país. ¿Cuál es la prioridad del ministro de ambiente @juancabandie? ¿Apagar los focos y defender los bosques y humedales? No. Favorecer a petroleras como Equinor y habilitar la exploración sísmica en Mar Argentino. El plan del FMI incluye más extractivismo. pic.twitter.com/oqyMmtelUC — Esteban Martine (@EstebanBMartine) December 30, 2021

La defensa de Gabriela Cerruti

Sin embargo, el funcionario proveniente de La Cámpora no hizo declaraciones. Quien sí habló,. entre otros, fue el secretario de Energía, Darío Martínez y al tiempo de Axel Kicillof, lo hizo la vocera del jefe de Estado Alberto Fernández, Gabriela Cerruti quien explicó que "no va a haber una plataforma en la costa. La mayoría de los países, como Brasil, tienen operaciones similares y no vemos plataformas sobre la costa".

Y añadió: "La crisis climática es una cuestión que ocupa y preocupa al gobierno nacional. Entiende que es un proceso. Nosotros tenemos que llegar a cambios de producción y consumo que van a llevar 20 0 30 años. Mientras tanto, estamos en un momento de transición".

"No estamos de acuerdo con las posturas de un productivismo extremo o del extractivismo a cualquier costo. Tampoco estamos de acuerdo con prohibir algunas actividades", amplió la funcionaria en cuanto al proyecto offshore en Mar Argentino.

Además, definió: "No es sobre la costa de Mar del Plata, es a 400 km con lo cual muchas de las imágenes que se están divulgando. No estamos de acuerdo con generar indignación y angustia".