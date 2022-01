Exploración offshore, otra batalla ambiental tras la minería

https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_post?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FIAPGinfo%2Fposts%2F7067014929982895&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJrrDMvSxzTOLNy30ht3iZAChhV1ZBi1ieYOI5YezWIrHGEiNsxiZBJQsmMfyhwFZAx0qRc0jS71H8YlSGZBxpzMtgZBgQ4y4I5PqjHmMsb6EzMQ6WIkudZBMFGqkAcbowCbQ4cTVyeo2ihaQHgejSdvSK1F58ER26Y5EvDkhznsezliu0cYBkZD El 30/12 se aprobaron los permisos para realizar estudios del subsuelo en tres áreas del Mar Argentino, debido a la... Publicado por Instituto Argentino del Petróleo y del Gas en Lunes, 3 de enero de 2022

Montenegro, en contra de esta exploración petrolera

El 30 de diciembre, el presidente Alberto Fernández definió las regalías que abonarán las concesionarias que realicen la explotación petrolera en el mar, lo que implicó la autorización para operar frente a las costas de Mar del Plata. A través del decreto 900/2021, que lleva las firmas del primer mandatario; el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, se estableció que las empresas abonarán 6% durante los primeros diez años de la concesión de explotación, 9% durante los siguientes diez y 12% durante los últimos diez.

Enseguida, integrantes de la Asamblea por un 'Mar Libre de Petroleras' se movilizaron para rechazar la decisión del Gobierno. Los manifestantes se convocaron en la plaza España y allí decidieron movilizarse hacia la Rambla.

El 31 de diciembre, a cuatro horas de terminar el 2021, el intendente Guillermo Montenegro grabó un video que difundió a través de sus redes sociales a través del cual rechazó la explotación petrolera frente a las costas de Mar del Plata y advirtió que "puede generar un daño permanente en nuestra ciudad".

Además, el jefe comunal adelantó que irá a la Justicia "para poder determinar cuáles son los alcances que puede llegar a tener este tipo de maniobras en la costa de nuestra ciudad".

En tanto, el Gobierno nacional celebró el otorgamiento de la declaración de impacto ambiental a las áreas de exploración offshore CAN 100, CAN 108 y CAN 114, ubicadas frente a la costa de Mar del Plata, para el proyecto de adquisición sísmica presentado por Equinor en sociedad con YPF y Shell.

"Gracias a un trabajo en conjunto con organismos del Estado nacional y una audiencia pública, con un amplio margen de participación, obtuvimos la declaración de impacto ambiental", declaró el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez. A su vez, reafirmó que "se dio un paso fundamental para más producción de gas viable para las y los argentinos".