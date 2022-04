Los datos fueron publicados en The Journal of Headache and Pain.

image.png

¿Hay cada vez más dolor de cabeza?

Si bien parece que la migraña está aumentando, el equipo señala que esa no es la única explicación posible: "El aumento aparente en la prevalencia de la migraña a lo largo del tiempo puede ser real, tal vez relacionado con cambios ambientales, físicos, conductuales o psicológicos”.

No obstante, “lo más probable es que tenga que ver con desarrollos metodológicos a lo largo de los años, que conducen a mejores técnicas de acceso y participación y mejores instrumentos diagnósticos", acotaron los autores.

Con todo, la mayoría de los estudios incluidos para la revisión provienen de países de altos ingresos con buenos sistemas de salud, por lo que los autores no recomendaron la generalización de estos hallazgos.

Si bien sigue existiendo cierta incertidumbre, esta y otras investigaciones previas demuestran consistentemente que las condiciones de dolor de cabeza crean una gran carga global.

De hecho, el estudio Global Burden of Disease de 2019 encontró que la migraña por sí sola era la segunda causa más importante de discapacidad y la primera entre las mujeres menores de 50 años, destacando los trastornos de dolor de cabeza como un importante problema de salud pública a nivel mundial.

"Debemos esforzarnos por reducir esta carga a través de la prevención y un mejor tratamiento", pidió el neurólogo Lars Jacob Stovner, de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología.

image.png

Lee más de Urgente24:

Marcelo Longobardi con el pie izquierdo y tuit de Feinmann

El BCRA, San Lorenzo y la TV, unidos contra Marcelo Tinelli

Tajante: Meteorólogo opinó sobre Granizo tras las críticas

El 'Patrón' Bermúdez escrachó a Martín Arévalo por Angelici

Nuevo avión de entrenamiento made in Córdoba y los que están