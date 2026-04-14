Muerte de Felipe Staiti: ¿Qué problema de salud tenía el guitarrista de Enanitos Verdes?

Asimismo, Ramírez explicó que no se sabía la causa de la fiebre y que no cedía, lo que obligó a hospitalizar al músico.

“Era una fiebre que no se le iba y no sabíamos de dónde venía. El 23 de marzo fue internado en Mendoza, donde falleció. Desde ese día se le hicieron todos los estudios para saber qué le pasó y hasta ahora lo desconozco", comentó.

Incluso trascendió que su entorno pensó en la posibilidad de trasladarlo a Buenos Aires para continuar su tratamiento, indica Noticias Argentinas. Pero, falleció.

Felipe Staiti Diego Gareca, secretario de Cultura de Mendoza, confirmó el fallecimiento de Felipe Staiti.

¿Qué enfermedad tenía Felipe Staiti?

Felipe Staiti había afrontado fuertes problemas de salud en los últimos años. Tenía celiaquía y había padecido una infección intestinal a fines de 2024.

De acuerdo con Los Andes, en una entrevista de abril de 2025, el músico dijo: "Gracias a Dios estoy mejor. Son esas tormentas que a veces uno tiene que atravesar en la vida".

Y detalló: "Soy celíaco y tuve una contaminación cruzada. Me agarré una bacteria en el intestino, en México. Me terminó haciendo una tormenta perfecta. Me terminó secando de nutrientes, todo el potasio, el magnesio, el hierro. Fue una reseteada que tuve en el colon. El 31 de diciembre pesaba 50 kilos. Es decir que ahora estás viendo una versión 'gorda' mía. Ahora, estoy pesando 60. En general mi peso regular es 65. Y bajé 15 kilos con todo este lío".

La muerte de Felipe Staiti ocurre en medio de un momento crucial de la banda. Y es que, su hit “Lamento Boliviano” acababa de superar los mil millones de reproducciones en Spotify.

Felipe Staiti fundó Enanitos Verdes junto al cantante y bajista Marciano Cantero, quien falleció en septiembre del 2022.

Embed - Los Enanitos Verdes - Lamento Boliviano

Comunicado oficial de los Enanitos Verdes

Aquí, el doloroso comunicado oficial que los Enanitos Verdes ha publicado en redes sociales por el fallecimiento de Felipe Staiti:

"Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro querido Felipe Staiti.

Su música, su entrega y su historia quedan para siempre con nosotros y con todos los que lo acompañaron a lo largo de estos años.

La familia de Felipe agradece la enorme cantidad de llamados y mensajes de apoyo que están recibiendo en este momento.

Por decisión de la familia, no se realizará velatorio ni ceremonia.

Acompañamos a sus seres queridos con respeto y cariño".

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