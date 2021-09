Delta Plus llegó a Latinoamérica: Qué se sabe de la variante

No solo se ha incrementado la variante delta, sino que ha aparecido la variante delta plus, que genera una fuga inmunológica, que es una disminución de la efectividad de la vacuna. Esto no quiere decir que las vacunas aplicadas no sirvan para la variante delta plus No solo se ha incrementado la variante delta, sino que ha aparecido la variante delta plus, que genera una fuga inmunológica, que es una disminución de la efectividad de la vacuna. Esto no quiere decir que las vacunas aplicadas no sirvan para la variante delta plus