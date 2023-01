Córdoba: El impactante nacimiento de un cerdo mutante

image.png Un cerdo de dos narices en Córdoba.

“Es la primera vez que veo nacer algo así. Hace muchos años que crío cerdos y antes no me había pasado. He visto casos similares en terneros pero nunca en chanchos, por eso me pareció bastante raro”, declaró el productor dueño del animal a FM Vox. Según sus dueños, el cerdo nacido en Córdoba solo presenta problemas de estabilidad.